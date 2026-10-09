BYD Ocean MPV с лидаром на крыше засняли во время испытаний перед запуском в конце года

На шпионских фотографиях минивэн выглядит вполне традиционно: у него обычные пропорции, стандартные дверные ручки, средние стойки и сдвижные задние двери. На крыше установлен модуль LiDAR. Премьера модели ожидается в конце года, поэтому официально рассмотреть автомобиль можно будет уже в ближайшее время. Пока же информацию о нем дают только материалы шпионских съемок.

Серийная версия отличается от концепта Ocean-V, который представили на Пекинском автосалоне 2026 года в апреле. 23 августа Чжан Чжо, генеральный менеджер BYD Ocean Series, сообщил о планах компании выпустить первый минивэн к концу года. При этом пока неизвестно, будет ли серийный автомобиль связан с концептом Ocean-V.

Фото: Carsweek.ru

Выставочный прототип получил пятиместный салон. Передние кресла могли поворачиваться на 180 градусов, руль регулировался, а дисплей выдвигался. Интерьер при этом был ориентирован на поездки в лес или к воде. Тестовый автомобиль, который «поймали» во время испытаний, отличается более вертикальным кузовом, обычными передними и сдвижными задними дверями.

Модель, замеченная на зарядной станции, выполнена в более привычной для MPV компоновке. Концепт заметно отходил от такого решения. Шпионские фотографии не позволяют рассмотреть интерьер, сиденья и другие элементы салона.

Отдельного внимания заслуживает LiDAR, установленный над лобовым стеклом. Его наличие указывает на использование ассистентов водителя. BYD уже применяла такое оборудование в нескольких моделях, интегрируя его с DiPilot. Для отдельных комплектаций предусмотрен усиленный пакет DiPilot 300. Таким образом, установленный на крыше корпус говорит о технологической оснащенности будущего автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Dynasty BYD M9, известная в Китае как Xia, во многом напоминает будущую модель из линейки MPV BYD. Поэтому ее можно рассматривать как ориентир с точки зрения трансмиссии. M9 оснащается подключаемой гибридной системой с 1,5-литровым турбированным ДВС и передним электромотором. Длина автомобиля составляет 5,145 метра, а колесная база — 3,045 м.

Согласно данным China EV DataTracker от Carnewschina, в августе 2026 года Xia продалась в количестве 327 штук. Это на 21% меньше июльского результата и на 76,9% меньше показателя, если оценивать результаты года. Для сравнения, в декабре 2025-го месячные продажи достигали 2580 единиц. Эти данные дают представление об изменении популярности модели.

Эксперты считают, что Ocean MPV может получить платформу, схожую с M9. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Поэтому такое сравнение носит исключительно гипотетический характер и позволяет лишь примерно представить будущую новинку.

Ocean MPV пополнит линейку MPV BYD, в которую также входят Dynasty M9 и премиальный Denza D9. Положение модели на рынке будет зависеть от цены, технического оснащения и доступных вариантов трансмиссии. BYD пока не раскрывает эти сведения, что выглядит необычно с учетом запланированного на конец года запуска: уже наступил октябрь.

Ранее мы рассказывали еще об одной новинке компании — Atto 2 2027 года.

Фото: carnewschina, bitauto