Сеть BYD Flash Charging обеспечит в Великобритании молниеносную зарядку электромобилей мощностью 1 500 кВт

Китайская компания BYD представила самую быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. Новая технология, получившая название Flash Charging, способна выдавать мощность до 1 500 кВт, что позволяет практически полностью зарядить электрокар менее чем за 10 минут. Ожидается, что такие станции появятся в Великобритании уже в этом году.

Инновационные зарядные устройства BYD с жидкостным охлаждением более чем в четыре раза мощнее большинства существующих в Великобритании станций, где используются зарядки мощностью 350 кВт.

Компания также разработала второе поколение своей знаменитой Blade Battery. Новая версия аккумулятора отличается увеличенной плотностью энергии, что обеспечивает запас хода свыше 1 000 километров (621 миля) и позволяет использовать максимальные возможности скоростной зарядки Flash Charging.

Первым автомобилем, который получит аккумулятор Blade Battery 2.0, станет универсал Denza Z9GT. Этот электрокар выпускается под брендом Denza — премиальным и технологичным подразделением BYD, который начнет продажи в Великобритании в этом году и будет конкурировать с такими марками, как Mercedes и Porsche.

Для сравнения, Porsche Taycan считается одним из самых быстро заряжающихся электромобилей на рынке, однако пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает около 20 минут. Новый Denza Z9GT с аккумулятором второго поколения и быстрой зарядкой BYD способен увеличить заряд с 10 до 97 процентов всего за 9 минут. Даже при морозах до минус 30 градусов восполнить заряд с 20 до 97 процентов можно за 12 минут.