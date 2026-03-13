Великобритания готовится к демонстрации сети сверхбыстрой зарядки BYD: «молниеносная скорость 1 500 кВт»

Компания BYD официально подтвердила: в следующем месяце в Париже будет представлен инновационный зарядный комплекс Flash Charging мощностью 1 500 кВт. Ожидается, что первую станцию покажут в виде полноценно работающего макета, а не в качестве постоянного объекта, однако проект иллюстрирует ту инфраструктуру, которую планируется внедрить в Великобритании уже этим летом.

Премьера нового зарядного решения состоится 8 апреля в знаменитом парижском оперном театре Palais Garnier. BYD презентует технологию под лозунгом «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3». Согласно концепции, быстрая зарядка от 10 до 70 процентов премиального электрокара Denza Z9GT займет всего пять минут, а достижение уровня 97 процентов потребует лишь девяти минут.

Производитель подчеркивает, что оборудование способно работать даже в экстремально низких температурах. Например, при минус 30 градусах Цельсия зарядка с 20 до 97 процентов, по заявлениям BYD, займет всего 12 минут. Для сравнения, один из самых быстро заряжающихся электромобилей на рынке — BMW iX3 — тратит на пополнение батареи с 10 до 80 процентов примерно 21 минуту.

Представитель BYD и Denza сообщил изданию Auto Express, что местоположение первой постоянной станции Flash Charging пока не определено. В компании уточнили, что приоритетными направлениями станут «пять основных рынков»: Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания.