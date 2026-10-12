BYD Dolphin Surf получил ряд обновлений, включая большой новый экран

С момента выхода BYD Dolphin Surf не прошёл и года, однако модель уже получила целый ряд обновлений.

Самым заметным изменением стал новый вариант окраски Skiing White. Он дополнил уже доступные цвета Lime Green, Obsidian Black и Ice Blue. Версии Active также больше не оснащаются 15-дюймовыми стальными колёсами: теперь им достаются такие же 16-дюймовые колёса, как у более дорогой Dolphin Surf Boost.

В салоне прежнюю 10.1-дюймовую мультимедийную систему заменил экран диагональю 12.8 дюйма. Кроме того, для интерьера стала доступна синяя обивка. Селектор выбора режима движения перенесли на рулевую колонку, отказавшись от необычного расположения на приборной панели. Рядом появился объединённый подрулевой переключатель, отвечающий за указатели поворота, свет и стеклоочистители.

Руль получил новый дизайн и функцию обогрева. В комплектации Boost теперь также предусмотрен обогрев сидений. Для Dolphin Surf в исполнениях Active и Boost используется тканевая обивка, тогда как искусственная кожа предлагается только в топовой версии Comfort.

Крышка багажника теперь входит в оснащение всех версий. Устаревшие разъёмы USB-A исключены, поэтому в салоне остались только порты USB-C.

Важной новинкой стала пятиместная версия Dolphin Surf. Впрочем, пассажирам на среднем месте заднего ряда, вероятно, будет довольно тесно.

Силовые установки и аккумуляторы изменений не претерпели. Покупателям по-прежнему доступны батареи ёмкостью 30kWh и 43kWh, а также электромоторы мощностью 87bhp и 154bhp. Запас хода с более ёмкой батареей достигает 200 miles — показатель зависит от выбранного мотора. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены. Для сравнения, нынешняя модель стоит от £18,675 до £23,975.

При этом в Китае, где Dolphin Surf продаётся под названием Seagull, модель уже сменила более крупная машина второго поколения с заднеприводной компоновкой. Пока неизвестно, появится ли она в Европе и когда это может произойти.