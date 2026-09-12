Кусты довели до штрафа: каждый пятый водитель винит живую изгородь в наказании за превышение скорости**

Согласно новому исследованию, проведённому по заказу RAC, почти каждый пятый водитель случайно превышал установленную скорость из-за дорожных знаков, скрытых разросшимися деревьями, ветвями или живыми изгородями.

Из более чем 1,400-plus автомобилистов, принявших участие в опросе, примерно 94 per cent заявили, что видели дорожные знаки, закрытые нависающей растительностью. Более половины респондентов сообщили, что регулярно сталкиваются с подобной проблемой. Сложнее всего, по их словам, было разглядеть знаки ограничения скорости, остановки и уступки дороги.

Разросшаяся зелень, закрывающая знаки, может создавать серьёзные проблемы и для автомобилей. Системы предупреждения об ограничении скорости и адаптивного круиз-контроля во многом зависят от установленных на борту камер, которые должны распознавать дорожные знаки, а также от данных GPS и спутниковой навигации.

Кроме того, four out of five опрошенных заявили, что растительность мешала им безопасно выезжать с перекрёстка или кругового движения. Ещё 21 per cent рассказали RAC, что из-за этой проблемы пропускали нужный поворот. Более тревожным оказался тот факт, что five per cent респондентов случайно игнорировали знак уступки дороги.

Фото: autoexpress

Представитель RAC Harriet Hernando сказала: “It’s concerning that so many drivers have broken the speed limit because they haven’t been able to see a road sign that has been obscured by foliage. While a small number have accidentally ignored a give way sign, the effects of doing so can be catastrophic.”

Владельцам домов следует помнить, что муниципальные власти могут потребовать убрать неухоженные деревья, живые изгороди или кустарники, если они закрывают общественную дорогу или тротуар. Поэтому RAC рекомендует проверить, не выходят ли растения с частных участков на дороги или тротуары, и подрезать их, чтобы дорожные знаки оставались хорошо видимыми.

Невыполнение этого требования может привести к штрафу. При этом 58 per cent участников опроса заявили, что не знали о такой возможности.

Водители, превысившие скорость из-за полностью закрытого или частично скрытого знака, иногда могут использовать это обстоятельство при обжаловании штрафа. О закрытых дорожных знаках следует сообщать в муниципальные власти, а если они расположены на автомагистрали или крупной дороге категории A — в National Highways.