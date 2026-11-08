Бурдэ о завершении карьеры: «Когда карьера закончится, пути назад уже не будет»

Экипаж Cadillac с Себастьеном Бурдэ в составе продолжает борьбу за победу в финале сезона WEC в Монце. Однако в следующем году 47-летний французский ветеран автоспорта покинет команду. Его заменит португалец Антониу Феликс да Кошта, также обладающий большим опытом и впечатляющим послужным списком.

Бурдэ имеет высший по классификации FIA, так называемый «платиновый» статус. Такая категория присваивается только лучшим гонщикам, однако одновременно ограничивает их возможности при поиске дальнейшей работы.

«К сожалению, если у парней вроде меня такая высшая категория, это грозит отставкой, – посетовал Бурдэ в интервью французскому Canal+. – Период, в течение которого я ещё смогу оставаться профессиональным гонщиком, не продлиться так уж долго. К сожалению, у меня «платиновый» статус, и не за горами моё 50-летие. Этот статус не изменится, пока мне не исполнится 55. После этого он сменится на «золотой», но для меня всё останется по-прежнему. Это расстраивает, но ничего не поделаешь».

В WEC гонщики с «платиновым» статусом могут выступать только в классе гиперкаров. В менее мощный класс LMGT3 допускаются спортсмены с «бронзовой», «серебряной» или, в крайнем случае, «золотой» категорией.

«Я веду переговоры о контракте на следующий год, но пока результатов нет, – добавил Бурдэ. – Всё, что я хочу – это попасть в такую программу, где мне предложат пилотировать их машину, ведь удовольствие можно получать от выступлений в любой серии. Я знаю, что моя карьера не будет длиться ещё десять лет. Когда она закончится, пути назад уже не будет. Но я не тороплюсь её завершать».