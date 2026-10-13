Более 50 000 потенциальных покупателей заинтересовались бунтарским Jaguar Type 01

Мировой интерес к электрическому перезапуску марки Jaguar, который стартует с модели Type 01, уже превысил 50000 человек. При этом примерно четыре из пяти потенциальных клиентов прежде никогда не владели автомобилями бренда.

Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на интервью австралийского журнала Drive с управляющим директором Jaguar Роудоном Гловером.

По его словам, люди обращаются к представителям марки с нескрываемым интересом. Таких клиентов называют KMI (Keep Me Informed – держите меня в курсе). С ними поддерживают регулярный контакт, рассказывая о начале продаж модели, акционных предложениях и дальнейших новостях, связанных с автомобилем.

Особенно примечательно, что большинство этих людей прежде не были знакомы с продукцией Jaguar.

Этот показатель косвенно свидетельствует о достижении брендом поставленной цели. Риск, связанный со снятием с производства всего модельного ряда и полным переходом на электрические силовые установки, похоже, себя оправдал и открывает перед Jaguar значительные перспективы.

Первый шаг уже сделан

Новую эру бренд начал с модели Type 01 — четырехдверного гран-туризмо с электрическим приводом, которому отведена роль локомотива возрождения британской легенды.

Модель в серийном исполнении была представлена на прошлой неделе. Она ознаменовала радикальный отход от дизайна и технологий, которые сформировали привычный образ Jaguar.

Фото: Carsweek.ru

В компании не пытаются угодить всем и занять массовый сегмент. Напротив, неоднозначная реакция и бурные обсуждения, вызванные радикальной сменой направления, по всей видимости, и были одной из главных целей маркетологов и руководства.

Jaguar не стремится прислушиваться к критикам, отдавая предпочтение более эксклюзивной аудитории. Как отметил Гловер, сейчас бренд сосредоточен на новых покупателях, которые раньше даже не рассматривали возможность приобретения Jaguar.

Целевая аудитория бренда стала моложе и состоятельнее. Она интересуется современными технологиями и дизайнерскими решениями, а также ценит индивидуальность, оригинальность и неповторимость.

Старые покупатели останутся ни с чем

По подсчетам представителей Jaguar, смена направления развития приведет к потере до 85% уже сформированных клиентов. При этом в компании приняли твердое решение не пытаться удержать их с помощью компромиссных решений.

В частности, на слухи о возможном возвращении двигателей внутреннего сгорания в следующих моделях Jaguar отвечает однозначно: нет. Новая стратегия предусматривает использование исключительно электрических силовых установок.

Фото: Carsweek.ru

Такая стратегия выглядит крайне авантюрной. Можно сказать, что Jaguar делает шаг в неизвестность. Однако в компании твердо намерены завоевать новую клиентскую базу и закрепиться в практически уникальном сегменте.

Type 01 — первая ставка бренда. Покажет время, окажется ли она выигрышной. Впрочем, похоже, удача действительно повернулась к британцам лицом.

Все решит рынок

50000 регистраций, конечно, все еще далеки от реального количества заказов, но это крайне обнадеживающий сигнал, демонстрирующий заметный потребительский интерес.

Теперь перед брендом стоит ключевая задача — превратить этот интерес в реальные продажи. Напомним, что новыми конкурентами Jaguar становятся уже не немецкие BMW, Mercedes или Audi, а представители гораздо более высокого уровня — Bentley и Porsche.

Также вам может быть интересно: Вслед за Type 01 Jaguar может выпустить такой же радикальный кроссовер

Фото: motor1, jaguar