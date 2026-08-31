Бум зарядных станций и рекордный спрос на страховки: россияне массово переходят на электромобили и гибриды

В первом полугодии 2026 года число запросов на КАСКО для электромобилей и гибридов увеличилось на 23%. В июле-августе показатель вырос ещё на 15%. Наиболее заметная динамика зафиксирована среди владельцев гибридных автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Росгосстраха».

«Росгосстрах» изучил интерес к полисам КАСКО для машин с электрическими и гибридными силовыми установками. Результаты анализа показали, что после завершения первого полугодия 2026 года количество обращений продолжило увеличиваться.

Особенно активно растёт число запросов на страхование гибридных автомобилей. В компании отметили, что владельцы таких машин постепенно меняют свои привычки.

Аналитики «Росгосстраха» объясняют повышение интереса к страхованию восстановлением спроса на электрифицированные автомобили. По оценке компании, после сокращения сегмента электромобилей в 2025 году покупатели начали возвращаться к таким машинам.

В страховой компании считают, что электромобили и гибриды вскоре станут привычными участниками российского дорожного движения. По мере роста их числа будет увеличиваться и интерес к страхованию высокотехнологичных автомобилей.

Изменения также отражаются на интенсивности использования зарядной инфраструктуры. Согласно данным компании IT-Charge, приведённым в исследовании, водители стали чаще пользоваться зарядными станциями.

В июне количество подключений к зарядным станциям выросло на 25%, а средняя продолжительность одной сессии увеличилась на 15%. В июле-августе эти показатели прибавили ещё 27% и 18% соответственно.

В «Росгосстрахе» ожидают дальнейшего роста числа запросов на КАСКО для электромобилей и гибридов. Наиболее выраженная динамика, по прогнозам компании, сохранится в сегменте автомобилей с гибридными силовыми установками.

Ранее аналитики представили список самых популярных электромобилей и гибридов среди новых машин и автомобилей с пробегом. В число лидеров по интересу пользователей вошли модели Avatr, Zeekr и Lixiang. С начала года спрос на автомобили с альтернативными силовыми установками заметно увеличился.

Тем временем в июле российский рынок электромобилей с пробегом установил исторический максимум. На вторичном рынке наиболее востребованным оказался Nissan Leaf. Интерес к подержанным подключаемым гибридам также вырос, однако темпы оказались ниже, чем у полностью электрических машин.

Автор: Иван Бахарев

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