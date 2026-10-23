Будковски: главное — правильно расставлять приоритеты

Марцин Будковски возглавил Cadillac F1 в августе, сменив на этом посту Грэма Лоудона. Тот с самого начала занимался созданием новой американской команды.

Опытный польский специалист лишь недавно смог в полной мере погрузиться в работу и познакомиться с коллективом. В первый рабочий день на трассе в Остине он рассказал о главных задачах, которые Cadillac предстоит решать в конце дебютного сезона в Формуле 1.

Марцин Будковски: «Приступать к работе посреди сезона – всегда не самый идеальный сценарий, поскольку команда продолжает выступать в гонках, но уже идёт работа по созданию машины для следующего года. Но реальность такова, что развитие продолжается, это непрерывный процесс, и мы продолжаем учиться в каждый гоночный уик-энд, в каждой сессии.

Есть и ещё один аспект этого процесса: продолжается формирование коллектива. Думаю, среди всех команд чемпионата именно в Cadillac самая большая доля людей, у которых не было опыта работы в Формуле 1. Хотя, конечно, есть у нас и опытные специалисты, которые перешли из других команд.

Но все эти люди никогда не работали в одном общем проекте, вместе никогда не занимались созданием машины, тем более у нашей команды нет массива информации, накопленной в предыдущие годы. И всем этим людям ещё предстяло сработаться.

В этом году у нас были определённые сложности, связанные с тем, что команда торопилась, чтобы успеть построить машины к началу сезона. Теперь приходится кое-что исправлять, чтобы в следующем году не повторять этих просчётов, и при этом продолжать двигаться вперёд, воплощать идеи, которые у нас уже есть, хотя, конечно, в автоспорте всё относительно.

Нам приходится соперничать с десятью очень конкурентоспособными командами, поэтому мы должны в 2027-м сделать большой шаг вперёд. И мы его обязательно сделаем, но будет ли этого достаточно, чтобы бороться за очки, мы поймём только в следующем году. Хотя именно к этому мы стремимся, но это далеко не так просто.

Поскольку мы – новая команда, то задача в том, чтобы добиться прогресса практически во всех областях, и проблемы всегда одни и те же: у нас ограниченное число людей, у нас ограниченный бюджет, ограниченные ресурсы, которе необходимо направить в наиболее важные области. Т.е. на решение тех задач, которые позволят добиться повышения эффективности и надёжности. Именно этим я занимался в первые недели на посту руководителя команды, в том числе корректировал расстановку приоритетов и распределение финансовых ресурсов.

Например, в этом году нам пришлось потратить немало сил и средств на решение проблемы, связанной с тормозами, в том числе на эти цели были направлены деньги, которые приходилось отвлекать от процесса модернизации техники. Но в конечном итоге в этой игре важнее всего научиться правильно расставлять приоритеты».