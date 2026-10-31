Будковски: «По сравнению с другими мы работаем вслепую»

Руководитель Cadillac F1 Марцин Будковски оценил выступление Колтона Херты на тренировках этого года и рассказал о проблемах команды с тормозами. При этом он вновь не стал раскрывать, кто в следующем сезоне может стать напарником Серхио Переса.

Вопрос: Колтон Херта проехал на тренировке необходимое число кругов, и теперь может получить суперлицензию: что скажете о его работе на трассе в этой сессии и в целом о его прогрессе?

Марцин Будковски: Всё идёт неплохо, но он и в Остине хорошо отработал на первой тренировке, тем более что по ходу той сессии мы тестировали ряд экспериментальных компонентов для машины следующего года. Знаем, что на трассе в Мексике могут быть сложности с охлаждением двигателя и тормозов, поэтому в первой сессии следовали не самой типичной программе, чтобы получить всю необходимую информацию.

Предстоящая гонка сложна для всех команд, а для нас тем более, ведь мы никогда не выступали на этой трассе, и у нас нет информации, собранной в предыдущие годы. По сравнению со всеми остальными мы работаем вслепую, поэтому было очень важно собрать побольше данных, и Колтон вполне справился.

Вопрос: На этой трассе действительно могут быть сложности с техникой из-за недостаточного охлаждения – как у Cadillac обстоят дела с надёжностью?

Марцин Будковски: Главная проблема, с которой мы столкнулись по ходу сезона, связана именно с тормозами. У нас было несколько отказов, причём каждый раз причина неисправности была новая. Мы решали одну проблему, тут же появлялась следующая. Мы взяли ситуацию под особый контроль и к этапу в Баку разработали новую систему передних тормозов.

По-прежнему остаются трассы, на которых приходится беречь ресурс тормозов, но тем не менее достигнут значительный прогресс. Не хочу сглазить, поэтому не говорю, что проблема решена полностью, но мы уже располагаем нормально функционирующей тормозной системой, а также отлажены необходимые рабочие процессы.

В воскресенье нам всё равно придётся непросто, но главное, что мы достаточно рано занялись этой проблемой, ведь если тянуть время, то ситуация может выйти из-под контроля.

Вопрос: Вернёмся к Колтону Херте: насколько для вашей команды важно получить американского гонщика?

Марцин Будковски: Понимаете, это важно, ведь Cadillac – американская команда, и она выступает в Формуле 1 под американским флагом. Если у нас появится американский гонщик, в США к команде будет повышенный интерес, но также надо понимать, что для этого важно выбрать правильный момент. Нужно, чтобы и команда была готова, и гонщик был подходящий, так что пока мы в процессе анализа всего этого.

В этом сезоне мы решали определённую задачу, хотели, чтобы Колтон был частью нашей команды, он работал на симуляторе, участвовал в процессе модернизации машины, и он провёл пять пятничных тренировок – на одну больше, чем изначально планировалось. Потому что в Монце с его машиной возникла проблема, и он практически не работал на трассе. Вероятно, мы дадим ему дополнительные возможности, чтобы он получил побольше опыта.

Вопрос: Серхио Перес продлил контракт с командой, но готов ли Колтон стать его напарником, как вы считаете?

Марцин Будковски: Реальность такова, что Серхио в этом сезоне отлично справлялся с делом как на трассе, так и за её пределами. Он активно подгоняет команду, отлично пилотирует и предоставляет команде важную информацию. Он заслужил продление контракта прежде всего благодаря своим результатам. Если говорить о месте второго гонщика, то с выбором его нет никакой спешки.

Вопрос: Но что должен делать Валттери Боттас, что бы остаться в команде?

Марцин Будковски: Полагаю, в Остине он довольно неплохо провёл квалификацию и гонку – именно так он и должен выступать. В какие-то уик-энды он был хорошей форме, не отставал от Серхио, а иногда был быстрее напарника. Его задача – почаще повторять такие выступления.

Вопрос: Чего Валттери всё-таки не хватает, как вы считаете?

Марцин Будковски: Этот же вопрос мы задаём и самим себе, когда общаемся с Валттери и его инженерами, потому что в каких-то гонках мы не видим причины, которая ему могла помешать – в том смысле, что с машиной особых проблем нет.

Он опытный профессионал и знает, что можно выжать из машины, а на что она не способна. Он лишь говорит, что у него не получается ехать в более высоком темпе. Но надо признать, что Cadillac – новая команда, машина у нас далеко не идеальная, она была построена за очень короткое время людьми, которые никогда раньше не работали вместе.

Мы должны согласиться, что пока не в состоянии предоставить нашим гонщикам более качественную технику, но также нам нужно время, чтобы точно разобраться, что происходит.