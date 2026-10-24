Будковски отказался комментировать состав Cadillac на 2027 год

Руководитель команды Cadillac Марцин Будковски не стал подтверждать, что состав коллектива останется неизменным в 2027 году. При этом Колтон Херта по-прежнему рассчитывает получить возможность стать гонщиком Формулы 1.

В 2025-м объявили, что в дебютном сезоне новой американской команды выступят Серхио Перес и Валттери Боттас. Тогда казалось, что речь идёт о многолетних контрактах. Однако, как пишет Racer, Дэн Таурисс, исполнительный директор TWG Motorsports и руководитель программы Cadillac в Формуле 1, намерен пригласить в команду Колтона Херту. Поэтому слова Будковски, вероятно, следует рассматривать именно в этом контексте.

«Я руководитель команды, и мне звонят все гонщики, которые в данный момент на рынке, или их менеджеры, – заявил Будковски. – Уверен, мои коллеги из других команд скажут то же самое. В общем, есть целый ряд гонщиков и менеджеров, которые со мной контактируют. Я не собираюсь называть их имена, но могу сказать, что с большинством из тех, у кого нет контрактов на следующей сезон, мы общаемся.

Но, как можно себе представить, я не готов обсуждать публично вопросы о нашем составе, ведь если бы это сделал, то мне бы очень сильно попало от нашего отдела маркетинга и пресс-службы Cadillac F1! Так что комментировать контракты с гонщиками я не стану; когда придёт время, мы объявим об этом через официальный пресс-релиз».

Накануне Колтон Херта провёл тренировку за рулём машины Серхио Переса. После этого он намекнул, что в ближайшие недели может получить новости о своём будущем:

«Полагаю, моя цель остаётся прежней: я хочу выступать в Формуле 1, хочу доказать, что этого заслуживаю. Поэтому я продолжаю работать с командой, стараюсь повысить своё мастерство, а также помогаю сделать машину Cadillac лучше. Но, конечно, в идеале мне бы хотелось пилотировать машину Формулы 1.

Не знаю, когда и что будет объявлено, но чем раньше это будет сделано, тем лучше для меня. Разумеется, мне бы хотелось стать гонщиком основного состава команды уже в следующем году. Но не знаю, возможно ли это. Об этом надо спрашивать наших боссов.

Надеюсь, через несколько недель ситуация прояснится, и станет понятно, какие у команды планы на следующий год. Но до этого необходимо решить ещё немало вопросов».

Одним из главных остаётся вопрос суперлицензии FIA. После вчерашней тренировки в Остине общее количество баллов, набранных Колтоном, достигло 38. При этом Racer приводит именно такие данные, тогда как Будковски в интервью Sky Sports заявил, что Херте необходимо набрать всего один балл.

Американский гонщик получает один балл за каждые сто километров за рулём машины Формулы 1. Если верить руководителю Cadillac F1, Колтону достаточно провести до конца сезона ещё одну пятничную тренировку. Всего ему нужно набрать 40 баллов.

Пресса, следящая за делами команды, считает, что Перес, скорее всего, получит контракт на следующий сезон. В отношении Боттаса такой уверенности нет.