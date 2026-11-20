Руководитель Cadillac F1 Марцин Будковски объяснил решение сохранить в составе команды на 2027 год Серхио Переса и Валттери Боттаса. Он также рассказал о планах в отношении Колтона Херты, итогах дебютного сезона и дальнейших перспективах коллектива.

Вопрос: Как долго длился процесс принятия решения, и какие факторы на него влияли?

Марцин Будковски: У Валттери многолетний контракт с нашей командой, и в нём предусмотрена определённая дата, до которой мы должны были его подтвердить на следующий сезон. Но было несколько гонок, на которых Валттери не показывал нужного темпа, и нам потребовалось какое-то время, чтобы вместе с ним всё это проанализировать.

Кроме того, был смысл подтвердить контракт Серхио Переса на его домашнем этапе в Мексике, а Гран При Лас-Вегаса, третья домашняя гонка для Cadillac – отличный момент для объявления о контракте с Валттери Боттасом.

Вопрос: Можно ли сказать, что команде по-прежнему нужны два опытных профессионала, чтобы точнее определить дальнейшие шаги и продолжить движение вперёд?

Марцин Будковски: Безусловно! Оба наши гонщика не только опытные профессионалы – у обоих есть опыт побед вместе с чемпионскими командами, и оба предоставляют нам необходимую информацию. Кроме того, невозможно одновременно заниматься развитием команды и воспитанием гоночных кадров. Вообще-то можно, но это не самый эффективный подход.

Вопрос: Какие планы у вас в отношении Колтона Херты? Команда приложила немало усилий, чтобы он набрал нужное количество баллов для получения суперлицензии FIA, однако в итоге он не будет выступать в гонках…

Марцин Будковски: Сейчас этот вопрос на стадии обсуждения. Понимаете, сначала нам надо было определиться с составом команды, и теперь это сделано. Следующий шаг – выбрать резервного гонщика, а также составить планы на более долгосрочную перспективу, и сейчас мы ведём переговоры с Колтоном и его менеджментом с прицелом на предстоящие годы.

Команда намерена на определённом этапе заполучить американского гонщика, но при этом должна сделать правильный выбор и дождаться подходящего момента.

В этом году Колтон выступал в Формуле 2, однако его сезон оказался намного сложнее, чем он мог ожидать, или вообще кто-либо мог ожидать. На это повлияло множество факторов, и я не собираюсь вдаваться в детали, но мы дали ему возможность провести шесть тренировок за рулём нашей машины, хотя в реальности их было пять, поскольку в одну из пятниц нам помешали технические проблемы. Это позволило Колтону набрать километраж на нескольких трассах, на которых он раньше не выступал, и в итоге получить суперлицензию.

Теперь он формально готов выйти на старт гонки: у него есть и определённый опыт, и суперлицензия. Следующий этап – заняться планами на будущее.

Вопрос: Какие выводы можно сделать по итогам дебютного сезона Cadillac в Формуле 1?

Марцин Будковски: Этот год нас многому научил. Люди склонны забывать, что наш коллектив состоит из людей, которые никогда раньше вместе не работали, а теперь они, объединив усилия, занимаются созданием и модернизацией гоночной машины. При этом нашей гоночной бригаде приходится работать на этапах чемпионата, не располагая никакой информацией, собранной в предыдущие годы.

Но теперь у нас уже есть определённый опыт, мы прогрессируем, и после гонки в Остине я обратился ко всем со словами, что это был первый этап, на которым мы отработали как настоящая команда Формулы 1. И меня это порадовало!

В Мехико, однако, многое снова пошло не так, как нужно. Это показывает, что на отдельных гонках мы способны работать нормально, но пока не можем действовать так на всех этапах сезона. Например, в Мексике и Бразилии мы плохо справлялись с пит-стопами, поэтому перед Лас-Вегасом приняли ряд мер, чтобы исправить ситуацию. В целом для полноценного обучения требуется немало времени. При этом некоторые слабые места не удастся устранить до появления новой машины, созданной для 2027 года. В следующем сезоне мы рассчитываем сделать шаг вперёд и повысить конкурентоспособность.

Вопрос: Ходят слухи об изменении в структуре собственников команды – якобы компания TWG собирается продать долю в Cadillac F1. Создаёт ли это неопределённость в отношении дальнейших перспектив?

Марцин Будковски: Слухи – это всегда плохо, потому что отвлекают людей, но в реальности всё это вообще не влияет на наши рабочие процессы, и в этом плане ничего не происходит. Моя задача состоит в укреплении команды, поэтому мы нанимаем новых специалистов, занимаемся реструктуризацией, стараемся улучшить нашу работу, чтобы в следующем году у Cadillac была более эффективная машина.

Лично я занимаюсь решением этих задач, а всё остальное – это забота людей, которые занимают в иерархии нашего проекта более высокие посты.

Вопрос: Может быть, эти задачи будут решены, когда в Формулу 1 вернутся двигатели V8?

Марцин Будковски: К этому времени у нас будут свои двигатели, производство которых наладит General Motors, и необходимая инфраструктура уже создаётся – это моторостроительное подразделение откроется примерно через месяц. И в перспективе мы станем в полной мере заводской командой.

Мы знаем, что побеждать может и клиентская команда: в прошлом году McLaren это успешно доказала. Однако это непростая задача. Думаю, к 2030-му году мы станем намного сильнее. И идея вернуться к двигателям V8 мне нравится.