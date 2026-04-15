Гибридная система Geely, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса: раскрыты детали и применение на Monjaro и Preface

Компания Geely объявила о внедрении новой гибридной системы i-HEV «Intelligent Energy». Эта энергоэффективная разработка будет применяться на ключевых серийных моделях бренда, включая Geely Monjaro (Xingyue L), Preface (Xingrui), Emgrand и Boyue.

Как отмечают представители китайского автомобилестроителя, технология i-HEV «Intelligent Energy» увеличивает общую эффективность гибридной установки более чем на 10%. Это стало возможно благодаря использованию искусственного интеллекта в работе системы. В состав гибридной силовой установки входят бензиновый двигатель объемом 1,5 либо 2,0 литра и электрический мотор. Электродвигатель способен развивать мощность до 230 кВт, или 313 лошадиных сил, что обеспечивает ускорение с 0 до 30 км/ч за рекордные 1,84 секунды.

Система i-HEV «Intelligent Energy» уже получила признание на международном уровне — она была отмечена сертификатом Книги рекордов Гиннеса за рекордно низкое потребление топлива среди аналогичных гибридов. Результат составил 2,22 литра на 100 км в смешанном цикле.

Первыми автомобилями Geely, получившими новую гибридную установку, станут обновленные версии Preface (Xingrui) и Monjaro (Xingyue L). Согласно циклу WLTC, Preface показывает расход топлива 3,98 литра на 100 км, а Monjaro — 4,75 литра на 100 км. Внешность моделей осталась без крупных изменений, однако расширена цветовая палитра кузова и добавлены новые варианты дизайна колесных дисков. В оснащении обеих моделей появилась информационно-развлекательная система Flyme Auto с крупным дисплеем, а также проекционный экран. Более дорогие комплектации комплектуются сиденьями с функциями массажа и вентиляции. Серийный выпуск новинок ожидается в 2026 году.

Между тем на рынке Китая уже стартовали предпродажи гибридного кроссовера Geely Galaxy M7. Его стоимость ориентировочно составит от 100 до 150 тысяч юаней, что эквивалентно 1,1–1,7 миллиона рублей по текущему курсу.

Автор: Алина Олешко