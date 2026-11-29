Сразу оговорюсь: как человек, который с начала девяностых годов водит серийные электромобили и прототипы, поначалу я относился к таким машинам скептически — возможно, даже с осторожным пессимизмом. Со временем они мне сначала понравились, а затем полюбились. Так остаётся и сейчас.

В целом, однако, электромобили продаются значительно хуже, чем ожидалось: с начала этого года на них приходится лишь 26.6 процента регистраций. Нерешительность и настороженность потенциальных покупателей объясняются множеством причин. Глобальная автомобильная промышленность, отраслевые объединения, политические партии, группы давления, операторы общественных зарядных станций и СМИ — все они должны разделить ответственность за то, что слишком часто чрезмерно усложняют вопросы, связанные с электромобилями, и без необходимости мешают их развитию.

Некоторые недальновидные производители с самого начала нанесли отрасли серьёзный ущерб, делая чрезмерно оптимистичные заявления о том, какое расстояние их автомобили смогут проехать на одном заряде в реальных условиях. Для широкой публики эти машины известны как EV, однако отраслевые ассоциации и другие организации лишь запутывают ситуацию, используя обозначение BEV. Со времён коалиции Tory-Lib Dem 2010 года и при последующих правительствах Tory и Labour наши «лидеры» пытались — в основном безуспешно — диктовать, какие автомобили мы должны и не должны покупать.

Групп, выступающих за электромобили, стало больше, однако они слишком часто публикуют сомнительные заявления. Примером может служить утверждение Energy and Climate Intelligence Unit, прозвучавшее на прошлой неделе: организация заявила, что первоначальная стоимость новых электромобилей теперь “equal to” стоимости бензиновых и дизельных моделей. На самом деле одни автомобили соответствуют этому утверждению, а другие — нет. Так зачем заявлять обратное?