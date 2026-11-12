Британцы сильнее всех в мире не любят беспилотные автомобили

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Жители Britain оказались наиболее скептически настроены по отношению к появлению беспилотных автомобилей. К такому выводу пришла исследовательская компания YouGov, изучившая восприятие и отношение жителей разных стран к внедрению автомобилей без водителя.

Роботакси компаний Uber в сотрудничестве с Wayve и Waymo начали появляться на улицах London после того, как в August 2026 получили лицензии от TfL. Однако британская общественность встретила их без особого энтузиазма. Согласно опросу YouGov, 73 per cent жителей Britain испытывают дискомфорт из-за разрешения беспилотным автомобилям передвигаться по дорогам UK.

Впрочем, большинство из восьми стран, проанализированных YouGov, — Britain, France, Germany, Italy, Poland, Singapore, Spain и USA — в целом также продемонстрировали настороженное отношение к поездкам в беспилотных автомобилях. Исключением стал Singapore: 43 per cent респондентов положительно оценили эту технологию.

Кроме того, 62 per cent опрошенных жителей Singapore считают, что в будущем технологии беспилотных автомобилей превзойдут уровень мастерства водителей-людей. С этим мнением согласились и в большинстве других стран, включая UK, хотя и в меньшей степени. В Italy, напротив, заявили, что водители-люди всегда будут самым безопасным вариантом.

При этом безопасность не стала главным поводом для беспокойства жителей Britain. Более 60 per cent респондентов считают, что появление беспилотных автомобилей негативно скажется на рабочих местах. Примерно 20 per cent также ожидают последствий для экономики и общества в целом.

Эти опасения отражаются в требованиях водителей такси о выплатах в случае потери рабочих мест из-за внедрения беспилотных автомобилей. На конференции Labour Party в September представитель профсоюза GMB Justin Madders сказал: “When it comes to driverless taxis, we would look for some sort of transition plan, potentially even a transition fund to get people through.”

Насколько комфортно люди чувствовали бы себя в беспилотном автомобиле?

Country Very comfortable Fairly comfortable Don't know Fairly uncomfortable Very uncomfortable Singapore 9% 34% 12% 30% 14% Poland 12% 27% 20% 21% 20% USA 10% 21% 6% 21% 42% Spain 8% 22% 9% 29% 32% Italy 7% 21% 12% 29% 32% France 6% 20% 10% 30% 34% Germany 5% 21% 9% 28% 37% Britain 5% 15% 7% 26% 47%

Несмотря на скептическое отношение общества, в ближайшие годы рынок беспилотных такси может резко вырасти. Tesla заявила, что в следующем году сократит производство Cybertruck, чтобы освободить мощности для нового автономного Robotaxi, также называемого ‘Cybercab’.

Stellantis, которой, среди прочих брендов, принадлежат Vauxhall и Peugeot, тем временем заключила партнёрство с упомянутыми ранее Wayve и Uber для создания специализированных автомобилей для служб беспилотного такси.

В заявлении, опубликованном в June, Minister for Buses and Local Transport Simon Lightwood MP сказал: “Self-driving vehicles will offer new opportunities for Britain, helping to support independent travel for some disabled people and older adults, while unlocking billions of pounds for the economy by 2035 and supporting highly‑skilled jobs.”

Одновременно автономные системы помощи водителю становятся всё более распространёнными в новых автомобилях, доступных потребителям. Такие решения, как BlueCruise от Ford, могут брать управление машиной на себя в определённых ситуациях, однако водитель обязан следить за дорогой и быть готовым вмешаться в случае возникновения проблем.