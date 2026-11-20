Формула 1 сохраняет планы провести два заключительных этапа сезона на Ближнем Востоке — в Катаре и Абу-Даби, несмотря на тревожную ситуацию в регионе. На этом фоне немецкий телеканал Sky Deutschland, который транслирует гонки чемпионата в Германии, решил не направлять свою бригаду в Катар.

Как сообщает Auto Motor und Sport, решение принято по соображениям безопасности. Не исключено, что примеру Sky Deutschland последуют и другие телеканалы. При этом по поводу Абу-Даби позиция пока не определена.

В следующий уик-энд бригада Sky Deutschland намерена освещать гонку из студии в баварском городе Унтерфёринг.

По данным другого немецкого издания, Bild, от отправки журналистов в Катар также могут отказаться несколько европейских телеканалов. В их числе называются французский Canal+, австрийский Servus TV и испанский DAZN.

Кроме того, аналогичное решение могут принять руководство британского Sky Sports и Sky Italia, однако официально они пока не объявляли о своей позиции.

Сотрудники команд Формулы 1 также выражали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, но пока ни одна команда не отказалась от командировок в Катар и Абу-Даби. Текст на Auto Motor und Sport заканчивается так: «Командам нужны деньги, которые им принесут эти два Гран При. Только за появление на двух гонках они получат больше $100 млн».