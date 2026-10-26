Вернётся ли Bridgestone в «Формулу-1»?

По слухам, компания Bridgestone рассматривает возможность возвращения в Формулу 1 в сезоне 2029 года. Представители компании посетили последние Гран При и провели переговоры с руководством чемпионата.

С 2011 компания Pirelli остается эксклюзивным поставщиком шин для Формулы 1. В 2023 году контракт продлили на сезоны 2025–2027 года. В июле прошлого года FIA воспользовалась опционом еще на один сезон, поэтому до 2028 года включительно команды Формулы 1 будут использовать шины Pirelli.

Пока остается неизвестным, кто станет поставщиком шин после этого периода. Контракт включает не только поставки продукции, но и спонсорский вклад. Поставщика выбирают по итогам тендера, объявленного FIA. В прошлый раз предложение Pirelli сочли более убедительным, однако Bridgestone также подавала заявку.

Ожидается, что следующий тендер FIA объявит в 2027 году. По информации RacingNews365, компания готовится к возвращению с еще более сильным технологическим, деловым и коммерческим предложением.

По слухам, в тендере примет участие и компания Hankook. В отличие от Bridgestone, она ранее не поставляла резину для Формулы 1.