Бриаторе подтвердил, что «Mercedes» интересуется долей в «Alpine F1»

Команда Mercedes проявляет интерес к приобретению доли в Alpine F1. Об этом сегодня на пресс-конференции в Шанхае сообщил Флавио Бриаторе.

Рассматривается пакет акций в размере 24%, который сейчас находится в собственности инвестиционного фонда Otro Capital. В 2023 году фонд приобрёл эти акции за $233 млн. Однако, по оценкам экспертов, стоимость команд Формулы 1 за прошедшее время значительно выросла. Сегодня Alpine оценивается примерно в $3 миллиарда.

Флавио Бриаторе отметил: «Ситуация меняется каждый день. У меня нет самой свежей информации, но мне известно о переговорах с Mercedes – речь идет именно о команде, а не о Тото Вольффе. Посмотрим, как будут развиваться события. На текущий момент есть три или четыре потенциальных покупателя».

Он также уточнил, что обсуждается только доля, принадлежащая Otro Capital: «Эти 24% принадлежат американскому инвестиционному фонду Otro. Фонд намерен продать свою долю, и уже есть несколько претендентов, готовых к сделке».

Ранее в числе возможных покупателей называлось имя Кристиана Хорнера, бывшего руководителя Red Bull Racing. Однако Бриаторе опроверг слухи о собственном интересе к сделке: «Нет-нет, я просто наблюдаю за развитием событий, у нас нет никаких контактов с Otro. Если кто-то приобретёт эту долю, мы будем только рады».

В ходе пресс-конференции корреспондент Sky Sports поинтересовался, может ли Бриаторе гарантировать, что Mercedes, в случае приобретения акций, не станет вмешиваться в работу Alpine F1 или оказывать влияние на голосование команды в Комиссии Формулы 1. Бриаторе дал положительный ответ.

Он напомнил, что подобная практика уже существует в Формуле 1: «В Red Bull уже лет 10 или 15 назад стали пионерами в этом направлении», – подчеркнул советник Alpine F1, напоминая, что австрийская компания владеет как Red Bull Racing, так и Racing Bulls (бывшая Toro Rosso). – «В Mercedes ведут переговоры о приобретении 24% у фонда Otro. Обычно решения принимают те, у кого 75% акций, остальные акционеры, владеющие 25%, не могут существенно влиять на события».

Бриаторе также обратился к Джонатану Уитли, который присутствовал на пресс-конференции, чтобы узнать его мнение по этому поводу.

Руководитель команды Audi прокомментировал ситуацию так: «Меня всё устраивает. Система управления спортом чётко отлажена. Я не вижу здесь конфликта интересов и поводов для беспокойства. Честно говоря, я просто наблюдаю за происходящим и получаю удовольствие от этого шоу».