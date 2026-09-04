Бриаторе заявил о предвзятости Апелляционного суда FIA

Как и ожидалось, сегодняшнее решение Международного суда FIA заметно повлияло на атмосферу в паддоке. Реакция на него последовала практически сразу.

На пресс-конференции в Монце Флавио Бриаторе, фактический руководитель команды Alpine, обвинил высокую международную инстанцию в предвзятости.

«Всё это очень несправедливо, но мы принимаем это решение. Однако очень странно, что один из судей действовал как прокурор, – заявил Бриаторе. – Но проблема даже не в этом, а в том, что между ним и компанией McLaren есть тесная связь…

Этот человек учредил фонд, который называется One Drop Foundation, и в McLaren передали этому фонду две или три машины McLaren. Думаю, очень несправедливо, если один из судей связан с командой, которая подаёт против нас протест.

Спрашивается, по какой причине этот судья вёл себя как прокурор? Потому что он связан с McLaren».

Бриаторе назвал судью — американца итальянского происхождения Филиппо Марчино. Он также подчеркнул, что все члены Международного апелляционного суда должны быть полностью независимыми и непредвзятыми.

В той же пресс-конференции участвовал Андреа Стелла, руководитель команды McLaren. Он сразу отреагировал на прозвучавшие обвинения:

«Я считаю, что эта пресс-конференция приобретает характер, очень оскорбительный для McLaren, для репутации команды, которая заслуживает большого уважения. И если кто-то выступает с обвинениями, которые звучат очень серьёзно, то ему придётся ответить за свои слова, произнесённые публично.

Слушания в Апелляционном суде соответствовали самым высоким стандартам, и его решения не могут ставиться под сомнения».

Похоже, история с неоднократным пересмотром итогов Гран При Монако ещё далека от завершения. Судя по всему, впереди новые события.