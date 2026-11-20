На пресс-конференции в Лас-Вегасе Флавио Бриаторе рассказал о возможном возвращении моторов V8 в Формулу 1 и оценил выступление Alpine.

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения двигателей V8, Флавио Бриаторе заявил:

Флавио Бриаторе: Я полностью с этим согласен. По сути, у нас уже есть договоренность. Она ещё не подписана, но, похоже, все согласились на моторы V8 к 2030 году. Я очень этому рад.

По его словам, Формула 1 движется в правильном направлении. Бриаторе выступил за более простой двигатель с выразительным звуком и допустил использование KERS или аналогичной системы.

Думаю, Формула 1 на верном пути. Нам нужен простой двигатель с хорошим, громким звуком. Я считаю, что так будет лучше для всех – и для зрителей, и для участников. Возможно, с KERS или чем-то в этом роде, но ничего такого сложного, как сейчас.

Говоря о шестом месте Alpine в Кубке конструкторов и прогрессе по сравнению с прошлым годом, Бриаторе отметил, что команда могла добиться большего:

Флавио Бриаторе: И да и нет. Мы потеряли много очков в последней части сезона. Команда боролась, гонщики боролись, но мы финишировали ниже, чем ожидали.

Бриаторе считает, что шестая позиция соответствует возможностям Alpine, хотя команда сохраняет близость к пятому месту.

Шестое место соответствует нашим ожиданиям и бюджету, хотя мы очень близки к пятому месту. В любом случае, если сравнивать с тем, что было в начале 2024 года, мы сделали большой шаг вперёд. Команда сплотилась. Инженерная и техническая стороны работают вместе. Это снова гоночная команда. Это самое главное. И у нас есть отличный спонсор на следующий сезон.

При этом руководитель Alpine признал, что не может полностью удовлетворить нынешний результат, несмотря на заметные изменения внутри команды.

Если вы спросите, доволен ли я, то я не в восторге, но команда стала намного лучше. Я вижу это каждый день.

На вопрос о том, что необходимо сделать для сокращения отставания от четырёх сильнейших команд, Флавио Бриаторе напомнил об успехах, которых уже удавалось добиться в прошлом.

Флавио Бриаторе: Это возможно. Мы делали это в 1994-м, в 2006-м, 2008-м. Зак Браун смог это сделать с McLaren. Я помню McLaren времён Фернандо – тогда команда тоже была в плачевном состоянии. Они всё наладили. Нужно время.

Он подчеркнул, что результат в Формуле 1 зависит не от одного человека или отдельного подразделения, а от совместной работы всей команды.

Конечно, важно двигаться в правильном направлении, но Формула 1 – это прежде всего слаженная работа. Ни одной ошибки. Успех в Формуле 1 – это совокупность множества мелких деталей. Нужно действовать сообща — дело не только в гонщике и не только в команде.

По мнению Бриаторе, для успеха необходимы точные пит-стопы, грамотная стратегия, эффективная работа инженеров, быстрая машина и сильные гонщики.

Всё должно быть на месте: слаженные пит-стопы, верная стратегия, хорошая работа инженеров, быстрая машина, сильные гонщики. Если всё работает как надо, успеха всё равно добиться непросто, но если в следующем сезоне мы сократим отставание от McLaren до двух-трёх десятых – при том, что мы с ними используем одинаковые моторы, это уже будет неплохо.

Также руководитель Alpine положительно оценил первый год сотрудничества с Mercedes и поставки силовых установок и коробок передач.

Флавио Бриаторе: Мы очень довольны первым годом сотрудничества с Mercedes. Мы получаем от них силовые установки и коробки передач. Мы вполне довольны. Благодаря Mercedes, у нас одна из лучших силовых установок в Формуле 1.