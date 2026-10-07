Брендо Бадоер продолжит карьеру в Формуле-2 в составе Rodin

После успешного выступления в Формуле 3 Брендо Бадоер продолжит карьеру в другой гоночной серии. В 2026-м сын бывшего гонщика Формулы 1 будет представлять Rodin Motorsport в Формуле 2.

Брендо Бадоер: «Я очень рад, что стал пилотом Rodin Motorsport в Формуле 2. Я благодарен команде за предоставленную возможность и после замечательного сезона в Формуле 3 с интересом жду продолжения.

Для меня Rodin – как вторая семья, я с нетерпением жду возможности поработать с командой в Формуле 2, закрепить наши достижения и добиться большего».