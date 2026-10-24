Брэдли Лорд: борьба в гонке будет плотной

Заместитель руководителя команды Mercedes Брэдли Лорд в эфире Sky Sport F1 оценил выступление команды по итогам пятничных тренировок.

Брэдли Лорд: «В первой тренировке оба гонщика были недовольны поведением машины, возникали проблемы на фазе торможения и входа в поворот. Между сессиями мы внесли коррективы и ситуация изменилась к лучшему – гонщики смогли активно атаковать, не перегревая задние шины.

В пятницу мы сделали неплохой шаг вперед. Надеюсь, пауза в ночь на субботу позволит добиться ещё большего прогресса, но уже сейчас ситуация выглядит гораздо более стабильной.

Мы проанализировали статистику длинных серий кругов. Разница в темпе между Леклером, Ферстаппеном и Кими очень невелика, да и Норрис очень быстр. Думаю, в гонке мы увидим плотную борьбу с участием восьми машин. Разница в скорости между ними – не более десятой на круге, так что сражение получится напряжённым».