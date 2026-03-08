Главная Новости McLaren Браун: "Будем разбираться в произошедшем после гонки"
Новости

Браун: "Будем разбираться в произошедшем после гонки"

Зак Браун прокомментировал аварию Оскара Пиастри на домашнем Гран При Австралии и рассказал о планах Mercedes на гонку с акцентом на выступление Ландо Норриса.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.03.2026, 07:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Зак Браун, занимающий пост исполнительного директора Mercedes, выразил недовольство произошедшим перед стартом Гран При Австралии. Причиной расстройства стало происшествие с Оскаром Пиастри, который разбил свой болид ещё на прогревочном круге. Особенно обидно для гонщика, ведь этап проходит в его родной стране.

Браун отметил, что команда не зафиксировала по телеметрии никаких отклонений, и сам Оскар не сообщил о проблемах по радиосвязи. Он подчеркнул, что разбор инцидента будет проведён после завершения заезда. На данный момент коллектив сконцентрирован на поддержке Ландо Норриса, чтобы максимально использовать оставшиеся шансы.

«Ситуация, конечно, неприятная. Особенно учитывая, что для Оскара это домашний этап. Тем не менее, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий. Сейчас его настроение оставляет желать лучшего, однако гонщики, как правило, быстро восстанавливаются после подобных неудач», — отметил Браун.

Зак Браун добавил, что команда приложит усилия, чтобы Ландо Норрис смог провести гонку на высоком уровне и побороться за место на подиуме. Он не исключил возможности непредсказуемого развития событий на старте и отметил, что день для Mercedes начался крайне непросто.

Источник

Зак Браун (96)McLaren (616)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация