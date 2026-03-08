Браун: "Будем разбираться в произошедшем после гонки"

Зак Браун, занимающий пост исполнительного директора Mercedes, выразил недовольство произошедшим перед стартом Гран При Австралии. Причиной расстройства стало происшествие с Оскаром Пиастри, который разбил свой болид ещё на прогревочном круге. Особенно обидно для гонщика, ведь этап проходит в его родной стране.

Браун отметил, что команда не зафиксировала по телеметрии никаких отклонений, и сам Оскар не сообщил о проблемах по радиосвязи. Он подчеркнул, что разбор инцидента будет проведён после завершения заезда. На данный момент коллектив сконцентрирован на поддержке Ландо Норриса, чтобы максимально использовать оставшиеся шансы.

«Ситуация, конечно, неприятная. Особенно учитывая, что для Оскара это домашний этап. Тем не менее, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий. Сейчас его настроение оставляет желать лучшего, однако гонщики, как правило, быстро восстанавливаются после подобных неудач», — отметил Браун.

Зак Браун добавил, что команда приложит усилия, чтобы Ландо Норрис смог провести гонку на высоком уровне и побороться за место на подиуме. Он не исключил возможности непредсказуемого развития событий на старте и отметил, что день для Mercedes начался крайне непросто.