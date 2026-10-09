Браун о планах: «Цель прежняя: постараемся выиграть каждую гонку»

Зак Браун выступил на сегодняшней пресс-конференции FIA. Он ответил на вопрос о целях McLaren на оставшихся этапах сезона, учитывая, что в Баку оба гонщика команды не набрали очков, а в Малайзии Оскар Пиастри и Ландо Норрис финишировали во второй половине призовой десятки.

«Цель в том, чтобы в каждый уик-энд бороться за победу, – ответил исполнительный директор McLaren Racing. – На тренировке в Сингапуре мы смотрелись уже лучше, нам представляется, что мы разобрались с проблемами, с которыми столкнулись на двух последних гонках. Напомню, что до этого, в Венгрии и Нидерландах, мы одержали две победы.

Думаю, это говорит о том, сколь высок в нашем спорте уровень соперничества, и как быстро в чемпионате может меняться расстановка сил. Но наша цель остаётся прежней: будем стараться выиграть каждую гонку, хотя это легче сказать, чем сделать.

Сезон в целом складывается непросто, но мы добились большого прогресса, во многом разобрались. Если вспомнить начало сезона в Австралии, то тогда все думали, что Mercedes выиграет все 24 гонки, и эта команда действительно проводит невероятно успешный сезон. Буду удивлён, если они упустят победу в чемпионате.

Но я хорошо знаю эту команду, они не собираются сбавлять обороты до конца сезона, однако сейчас у нас уже четыре команды, на чьём счету есть победы. Полагаю, в этот уик-энд все четыре вполне могут претендовать на победу…»