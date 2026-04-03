Брандл уверен, что Уитли станет частью Aston Martin

Бывший пилот Формулы 1 и аналитик Sky Sports Мартин Брандл высказался относительно ухода Джонатана Уитли с позиции руководителя команды Audi. Эксперт также прокомментировал слухи о возможном присоединении Уитли к коллективу Aston Martin.

В эфире программы F1 Show Мартин Брандл отметил, что в структуре руководства Aston Martin наблюдаются частые изменения. По его словам, решения руководства команды порой вызывают вопросы, поскольку не всегда понятно, кто несет ответственность за ключевые направления.

«В Aston Martin постоянно меняются руководители, не так ли? И, как мне кажется, они принимают довольно странные решения о том, кто чем занимается, и кто главный», — отметил Брандл, добавив, что ему интересно наблюдать за происходящим, учитывая его личное знакомство с некоторыми фигурантами ситуации.

Брандл предположил, что Джонатан Уитли, несмотря на молчание по поводу своих дальнейших планов, может вскоре стать частью Aston Martin. По мнению бывшего гонщика, Уитли не стал бы просто так отказываться от работы в Audi и переезда семьи в Швейцарию без веских причин. «Я предполагаю, что Джонатан Уитли перейдет в Aston Martin. Он мой друг, но он пока не хочет говорить на эту тему. Я уверен, что ему просто не позволено», — добавил эксперт.

Мартин Брандл подчеркнул, что Уитли обладает опытом совместной работы с Эдрианом Ньюи в Red Bull. Он выразил уверенность, что профессионализм Джонатана способен оказать значительное положительное влияние на Aston Martin и что его приглашение может быть разумным шагом для коллектива.

Вместе с тем Брандл отметил, что Aston Martin важно прекратить частые перестановки и сосредоточиться на единой стратегии. Он сравнил ситуацию в команде с футбольным клубом Премьер-лиги, который меняет тренеров, не обеспечивая стабильности внутри.

В заключение Мартин Брандл заявил, что неопределенность в руководстве усложняет работу всей команде Aston Martin. По его мнению, сотрудники испытывают трудности из-за отсутствия четкой стратегии и ясности относительно будущего руководства.