На заводе «Москвич» рассказали о системе контроля, которая позволяет выявлять и предупреждать дефекты ещё до окончания сборки автомобилей. Проверки проходят на всех этапах производства — от поступления комплектующих до выхода готовой машины с конвейера. Об этом говорится в сообщении предприятия, поступившем в редакцию «Автоновостей дня».

Как сообщили в пресс-службе «Москвича», специалисты проверяют основные производственные процессы, включая контроль комплектующих, сварку, окраску и сборку автомобилей. При этом внимание уделяют не только поиску уже возникших замечаний, но и предотвращению возможных отклонений непосредственно во время изготовления машин.

Перед сходом с конвейера каждый автомобиль проверяют по 100 контрольным пунктам. Кроме того, в каждой смене отбирают машины для расширенной проверки по 1000 пунктам. Эти процедуры проводятся в дополнение к промежуточному контролю и помогают оценивать стабильность производственных процессов, отмечают на заводе.

Подготовка сотрудников «Москвича» проходит в Школах мастерства по сварке, окраске, сборке, логистике и качеству. Обучение предназначено как для новых работников, так и для действующих сотрудников предприятия. До начала работы на конвейере они знакомятся с производственными стандартами и отрабатывают операции на специальных тренажёрах.

Одно из практических заданий связано с работой электропроводкой без визуального контроля. В рамках другого упражнения сотрудники учатся окрашивать труднодоступные участки. Обучение завершается экзаменом, во время которого проверяют качество выполнения операций и скорость работы.

После сдачи экзамена сотрудник приступает к работе на конвейере под контролем инструктора. По словам представителей предприятия, это позволяет закрепить полученные навыки и требования к выполнению операций непосредственно на рабочем месте.

«Качество нельзя обеспечить только финальной проверкой автомобиля. Оно формируется на каждой производственной операции, поэтому наша задача — не просто обнаруживать отклонения, а предупреждать их. Для этого важны понятные стандарты, подготовка сотрудников и внимание к деталям на всех этапах производства», — отметил заместитель директора по проектам и инженерии серийной жизни АО МАЗ «Москвич» Максим Клюшкин.

Ранее завод «Москвич» сообщал о защите кузовов автомобилей от коррозии и дорожных реагентов. На предприятии тщательно контролируют качество покрытий и проводят их испытания.