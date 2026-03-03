Главная Новости Валттери Боттас Боттас: "Всё дело не в стартовых позициях"
Валттери Боттас рассказал о целях команды Cadillac на дебютный сезон Формулы-1, сделав акцент на прогрессе и улучшении результатов по ходу чемпионата.
Иннокентий Петров
03.03.2026, 12:01·2 мин
Валттери Боттас обозначил основные задачи команды Cadillac на их дебютный сезон в чемпионате. По мнению опытного финского гонщика, ключевым показателем успеха станет не столько стартовая позиция, сколько динамика развития коллектива и техники в течение года.

Боттас отметил, что полностью согласен с позицией своего напарника Серхио Переса относительно приоритетов команды. По его словам, важнее всего видеть явный прогресс по ходу сезона: «Сезон для команды можно будет считать успешным, если мы увидим очевидный прогресс. Вопрос не в том, с каких позиций мы начнём, ведь команда уже проделала невероятную работу, чтобы просто создать машину и запустить её на трассу. Так что вопрос не в том, на каких позициях мы начнём, а в том, на каких позициях закончим».

Финн подчеркнул, что первостепенной задачей для всех остается постоянное совершенствование машины и развитие всей команды. По его словам, коллектив стремится к тому, чтобы с каждым этапом показывать всё более высокие результаты. «Мы хотим с каждым этапом быть всё лучше и лучше. У нас уже есть хорошая отправная точка и правильная цель на этот год», — добавил гонщик.

На этапе подготовки к сезону в команде сумели успешно справиться со многими сложностями, которые обычно возникают на начальной стадии работы. Теперь, по словам Боттаса, основной акцент делается на повышение скорости, а не только на устранение технических проблем. «Мы шаг за шагом движемся к цели», — резюмировал Валттери Боттас.

