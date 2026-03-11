Главная Новости Серхио Перес Боттас: Спринт делает гоночный уик-энд в Шанхае более захватывающим
Боттас: Спринт делает гоночный уик-энд в Шанхае более захватывающим

Гран При Китая станет второй гонкой для команды Cadillac F1 в истории Формулы 1 и первым уик-эндом со спринтом для американского коллектива.
Демид Поршнев
11.03.2026, 15:22·2 мин
Фото: F1news.ru

Гран При Китая станет лишь второй гонкой для команды Cadillac в истории ее участия в Формуле 1. Американский коллектив провёл дебютную гонку всего несколько дней назад, а пилот Серхио Перес завершил тот этап в Австралии на 16-й позиции. Примечательно, что это произошло ровно год спустя после официального одобрения заявки команды на вхождение в чемпионат.

Грэм Лоудон, руководитель коллектива, отметил радость от появления Cadillac F1 в Формуле 1, подчеркнув, что команда вошла в историю, сумев закончить свою первую гонку. По его словам, в Австралии команда приобрела ценный опыт, а теперь рассчитывает углубить свои знания на уик-энде в Китае, впервые для коллектива проходящем по формату со спринт-гонкой.

Лоудон добавил, что коллектив уже доказал способность соответствовать самым высоким стандартам Формулы 1. Главная задача – продолжать повышать сферу эффективности и надежности болида.

Серхио Перес подчеркнул, что первый финиш в Австралии стал для команды важным достижением. Теперь, по словам пилота, на повестке дня стоит поступательное движение вперед по всем направлениям, ведь автодром в Шанхае отличается своими особыми характеристиками и даёт дополнительный опыт. Перес также отметил, что дополнительную сложность предстоящему этапу придаёт формат со спринтом, однако он с нетерпением ждет возможности вновь испытать машину и помочь команде реализовать намеченные цели.

Валттери Боттас выразил удовлетворение возвращением Формулы 1 в Китай, где, как отметил гонщик, этот вид спорта становится всё более популярным. По его словам, для коллектива Cadillac наступает лишь второй гоночный этап, который пройдёт по сокращённой схеме с одной тренировкой и спринтом, что добавит уик-энду интриги. Боттас считает, что гонка в Мельбурне многому научила команду, обстановка в коллективе – уверенная. Пилот подчеркнул желание сесть за руль MAC-26, чтобы добиться максимального результата.

Гуаньюй Чжоу, резервный пилот Cadillac F1 и уроженец Шанхая, отметил, что команда прогрессирует в каждом заезде и именно предстоящий домашний уик-энд позволит коллективу сделать значительный шаг вперед. Чжоу также добавил, что у команды уже появилось немало болельщиков в Китае, и выразил гордость своим участием в новейшей главе истории Формулы 1.

