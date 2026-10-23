Валттери Боттасу в этом сезоне пока нечем похвастаться, поэтому финн с удовольствием отмечает успехи гонщиков других команд. Особое внимание он уделяет Кими Антонелли, с которым в прошлом году работал в Mercedes в статусе резервного гонщика. Фактически Боттас был для молодого итальянца наставником.

Валттери Боттас: «Следить за прогрессом Кими невероятно интересно! Разумеется, в прошлом году мы работали в одной команде, и я мог более пристально наблюдать за тем, что он делает, как развивается, как постепенно набирает уверенность за рулём машины.

Но он производил отличное впечатление во всём, в том числе и в плане информации, которую предоставлял инженерам. А в этом году Кими просто вышел на новый уровень. Он отлично справляется с делом, и я им горжусь. Даже сейчас, когда соперничество в чемпионате обостряется, он не показывает никаких признаков слабости и вполне справляется с прессингом».

Во время общения с прессой в Остине Боттас также ответил на вопросы о проблемах Cadillac: «Этап в Сингапуре не входит в число наших лучших гонок, но там хотя бы обе машины команды добрались до финиша, что в этом году было далеко не всегда. Полагаю, я сходил с дистанции в 50% случаев.

Впрочем, хотя на предыдущем этапе нам удалось финишировать, для этого пришлось экономить ресурс машины. Кроме того, у нас были небольшие проблемы с настройками. Вероятно, мы также пошли на излишний риск в плане выбора тактики, потом была заминка на пит-стопе, и всё это вместе вылилось в такой результат.

Конечно, в этот уик-энд мы предпримем ещё одну попытку, ведь трасса в Остине совсем иная по характеристикам, и для Cadillac это домашний этап, так что я в предвкушении начала работы. Кроме того, на нашей машине появится небольшая техническая новинка, но и она будет полезной.

Но главная задача в том, чтобы добиться более высокой надёжности. Разумеется, необходимо повышать скорость машины, но это не должно идти в ущерб подготовке к 2027 году. Поэтому, конечно, сейчас основное внимание мы уделяем подготовке к следующему сезону».