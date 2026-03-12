Боттас: «Надеемся выступить лучше, чем в Мельбурне»

Валттери Боттас не завершил гонку в Мельбурне, однако с уверенностью смотрит вперёд, ожидая старта гоночного уик-энда в Шанхае. В беседе с журналистами пилот Cadillac поделился своими впечатлениями после этапа в Австралии и рассказал о планах команды на ближайшее будущее.

Вопрос: Насколько неприятно было не доехать до финиша в Мельбурне, учитывая проделанную командой работу? Какова сейчас атмосфера внутри коллектива?

Валттери Боттас: На первый взгляд это звучит странно, но даже несмотря на сход, настрой в команде сохраняется позитивным. Для нас уже важно, что хотя бы одна из машин завершила гонку, и этот результат воспринимается как шаг вперёд.

Коллектив преодолел серьёзное испытание. Сейчас все активно готовятся к первому спринту сезона, и настрой у команды боевой. Мы нацелены на результат лучше, чем в Австралии, и с оптимизмом жду возвращения за руль. Впереди важные проверки наших возможностей.

Вопрос: Как оцениваете потенциал текущей машины?

Валттери Боттас: Уверен, потенциал у нашего болида значительно выше, чем это видно по итогам прошедших гонок. Технически машина достаточно хороша, однако пока ей не хватает прижимной силы. Работа над новыми компонентами уже ведётся. Мы только в начале пути в Формуле 1 и обязательно будем прибавлять по ходу сезона.

Вопрос: Грэм Лоудон отмечал, что главной задачей команды было завоевание уважения соперников. Удалось ли достичь этой цели после гоночного уик-энда в Австралии?

Валттери Боттас: Думаю, что да. В адрес команды поначалу звучало немало вопросов о готовности к соревнованиям, однако мы успешно участвовали во всех тестах и каждой сессии на прошлой неделе. Постепенно, шаг за шагом, мы будем добиваться признания — особенно когда сможем повысить темп.