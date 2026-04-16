Боттас проехал по Лагуна Сека — на велосипеде

В калифорнийском городе Монтерей в эти выходные проходит одно из самых масштабных событий года для любителей велоспорта – всемирный велофестиваль Life Time Sea Otter Classic. Мероприятие носит имя морской выдры, обитающей в северных водах Тихого океана, что подчеркивает его связь с природой и местной фауной.

В этом году участие в фестивале впервые принимает Валттери Боттас, известный не только как автогонщик, но и как большой поклонник гравийных велогонок. Программа фестиваля включает не только спортивные соревнования, но и выставку Sea Otter Expo, на которой представлены новейшие достижения мировой велосипедной индустрии.

Организаторы подчеркивают: «Sea Otter Classic – это больше чем фестиваль, больше чем гонка, больше чем выставка. На этот велосипедный праздник собирается весь мир».

Финский пилот команды Cadillac F1 воспользовался паузой в автогоночном сезоне и отправился в Калифорнию, чтобы присоединиться к празднику велоспорта. Особый интерес среди опубликованных им фотографий вызвал снимок, сделанный на знаменитой трассе Лагуна-Сека. Несмотря на то что Боттасу еще не довелось участвовать в автогонках на этом треке, он с удовольствием прокатился по нему на велосипеде.

«Я впервые катаюсь по трассе Лагуна-Сека и её окрестностям, потому что в этот уик-энд проходит велофестиваль», – отметил спортсмен.