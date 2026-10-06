Валттери Боттас продолжает велопробег из Малайзии в Сингапур. Поездку отчасти можно рассматривать как рекламную акцию, поскольку финский гонщик Cadillac является послом бренда Canyon.

Известная немецкая компания предоставила ему новый велосипед Grail CFR. Сегодня проходит уже третий день путешествия. Пока неизвестно, какую часть маршрута Валттери преодолел во вторник, однако накануне он за пять с половиной часов проехал почти 162 км.

Как мы рассказывали, Боттас отправился вечером в воскресенье от аэропорта в Куала-Лумпуре в направлении городской трассы Марина–Бей в Сингапуре.

Таким образом, вчера гонщик преодолел примерно половину 350-километровой дистанции. Сегодня финн продолжает путь, который проходит не только по обычным дорогам, но и по тропинкам через джунгли и поля, а также вдоль каналов.

Дополнительной информации о том, кто сопровождает Валттери и обеспечивает ему техническую поддержку и элементарную безопасность, пока нет. Эти обстоятельства также представляют интерес.

При этом, судя по всему, в Cadillac F1 не слишком тревожатся за своего гонщика. Под одним из его постов в соцсетях, посвящённых велопробегу, команда оставила короткий, но гордый комментарий: «Да, это наш Валттери Боттас!»

Болельщики сразу отреагировали на публикацию. Один из них написал: «А вы не боитесь за своего ценного гонщика? Не то чтобы Малайзия небезопасная страна, но всё-таки гонка в Сингапуре всего через несколько дней. Впрочем, Валттери всегда делает то, что считает нужным».

Фото: F1news.ru

Другой болельщик добавил: «На своём велосипеде он едет быстрее, чем на вашей гоночной машине!» Разумеется, этот «комментатор» ехидничает и сильно преувеличивает. Вчера Боттас двигался со средней скоростью 28,1 км/ч, тогда как средняя скорость машины Cadillac на дистанции Гран При Бахрейна в Малайзии (304,874 км) была примерно в шесть раз выше.