Боттас заявил: «Приходилось контролировать температуру тормозов»

Гран При Испании стал неудачным для команды Cadillac. Валттери Боттас занял последнее место, отстав от победителя на три круга. Серхио Перес не смог завершить гонку из-за перегрева машины.

Валттери Боттас (18-й): «К сожалению, моя гонка получилась не слишком богатой на события. Я надеялся на большее, но мы понимали, что будет непросто поддерживать темп на этой трассе, поэтому гонка получилась сложной.

Мне приходилось постоянно контролировать температуру тормозов, а характеристики трассы проявили многие наши проблемы. Впрочем, мы знаем, над чем должны работать, и продолжим это делать».

Серхио Перес (сход): «У меня был высокий гоночный темп до того момента, пока не возникли проблемы с охлаждающей системой.

Я считаю, что команда провела один из самых сильных уик-эндов в истории, поскольку мы выжали максимум из всего, что было в нашем распоряжении. Я боролся с соперниками, до остановки удерживал позади Юки Цуноду и на всём протяжении дистанции боролся с Williams, держась в секунде от Алекса Элбона. Мы можем быть довольны тем, как прошла гонка».