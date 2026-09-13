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Боттас заявил: «Приходилось контролировать температуру тормозов»

Гран При Испании стал провальным для Cadillac: Валттери Боттас финишировал последним, а Серхио Перес сошёл из-за проблем с охлаждением машины.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.09.2026, 19:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гран При Испании стал неудачным для команды Cadillac. Валттери Боттас занял последнее место, отстав от победителя на три круга. Серхио Перес не смог завершить гонку из-за перегрева машины.

Валттери Боттас (18-й): «К сожалению, моя гонка получилась не слишком богатой на события. Я надеялся на большее, но мы понимали, что будет непросто поддерживать темп на этой трассе, поэтому гонка получилась сложной.

Мне приходилось постоянно контролировать температуру тормозов, а характеристики трассы проявили многие наши проблемы. Впрочем, мы знаем, над чем должны работать, и продолжим это делать».

Серхио Перес (сход): «У меня был высокий гоночный темп до того момента, пока не возникли проблемы с охлаждающей системой.

Я считаю, что команда провела один из самых сильных уик-эндов в истории, поскольку мы выжали максимум из всего, что было в нашем распоряжении. Я боролся с соперниками, до остановки удерживал позади Юки Цуноду и на всём протяжении дистанции боролся с Williams, держась в секунде от Алекса Элбона. Мы можем быть довольны тем, как прошла гонка».

Источник

Валттери Боттас (198)Серхио Перес (239)Cadillac F1 (251)

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