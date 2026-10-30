Боттас будет оштрафован и потеряет 50 позиций на старте

В пятницу в Мехико на автомобилях четырёх гонщиков заменили компоненты силовых установок.

Валттери Боттас получил пятый двигатель внутреннего сгорания, пятую турбину, четвёртый мотор-генератор MGU-K, четвёртый накопитель энергии и четвёртый блок управляющей электроники. Все эти элементы превысили допустимое количество замен за сезон. В результате гонщик Cadillac будет оштрафован потерей 50 позиций на стартовой решётке.

Арвид Линдблад, Лиам Лоусон и Нико Хюлкенберг установили новые накопители энергии и блоки управляющей электроники. Замены соответствуют установленным сезонным лимитам, поэтому гонщики Racing Bulls и Audi избежали штрафов.