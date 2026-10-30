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Боттас будет оштрафован и потеряет 50 позиций на старте

Валттери Боттас получил штраф с потерей 50 позиций на старте Гран-при Мехико после превышения лимита замен элементов силовой установки в Формуле-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.10.2026, 23:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу в Мехико на автомобилях четырёх гонщиков заменили компоненты силовых установок.

Валттери Боттас получил пятый двигатель внутреннего сгорания, пятую турбину, четвёртый мотор-генератор MGU-K, четвёртый накопитель энергии и четвёртый блок управляющей электроники. Все эти элементы превысили допустимое количество замен за сезон. В результате гонщик Cadillac будет оштрафован потерей 50 позиций на стартовой решётке.

Арвид Линдблад, Лиам Лоусон и Нико Хюлкенберг установили новые накопители энергии и блоки управляющей электроники. Замены соответствуют установленным сезонным лимитам, поэтому гонщики Racing Bulls и Audi избежали штрафов.

Источник

Валттери Боттас (227)Нико Хюлкенберг (241)Audi (382)Лиам Лоусон (245)Racing Bulls (318)Cadillac F1 (302)Арвид Линдблад (108)

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