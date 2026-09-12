Боттасу вынесли предупреждение

После рассмотрения обстоятельств инцидента, произошедшего во время третьей тренировки, стюарды вынесли Валттери Боттасу официальное предупреждение.

Финский гонщик нарушил инструкцию директора гонки: перед возвращением на трассу он не остановился справа от столбика в пятом повороте.

Валттери снизил скорость перед пятым поворотом, чтобы пропустить приближавшуюся машину. Он покинул трассу справа от желтой линии, а затем вернулся на неё, не остановившись справа от столбика. Стюарды отметили, что инструкции директора гонки необходимо соблюдать, и предупредили гонщика.