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Боттасу вынесли предупреждение

Стюарды Формулы 1 вынесли Валттери Боттасу предупреждение за нарушение инструкции директора гонки во время возвращения на трассу в пятом повороте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2026, 16:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

После рассмотрения обстоятельств инцидента, произошедшего во время третьей тренировки, стюарды вынесли Валттери Боттасу официальное предупреждение.

Финский гонщик нарушил инструкцию директора гонки: перед возвращением на трассу он не остановился справа от столбика в пятом повороте.

Валттери снизил скорость перед пятым поворотом, чтобы пропустить приближавшуюся машину. Он покинул трассу справа от желтой линии, а затем вернулся на неё, не остановившись справа от столбика. Стюарды отметили, что инструкции директора гонки необходимо соблюдать, и предупредили гонщика.

Источник

Валттери Боттас (195)FIA (560)

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