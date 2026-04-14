Боттас: Было нелегко справиться с сезоном без гонок

Валттери Боттас, завершивший сотрудничество с командой Sauber по итогам сезона 2024 года, не сумел найти место основного гонщика на следующий год. В результате опытный финский пилот провёл сезон в статусе резервного гонщика Mercedes.

В 2025 году Боттас присоединился к команде Cadillac. По словам самого гонщика, период вне гонок оказался довольно трудным, хотя и принес определённые преимущества.

«Оказаться в резерве после того, как ты многие годы выступал в Формуле 1, и наблюдать за происходящим со стороны, оказалось очень непросто», — признался Боттас.

Он отметил важность сохранять активность в профессиональном спорте, даже если приходится выполнять другую роль. По мнению финна, прошлогодний опыт работы в сильной команде оказался полезным и правильным решением.

Боттас подчеркнул, что продолжал тренироваться на протяжении всего прошлого года, чтобы быть готовым вернуться за руль в любой момент. Это позволило ему не испытывать серьёзных трудностей в межсезонье.

Финский гонщик также отметил, что нынешние автомобили стали менее требовательными к физической форме из-за сниженной прижимной силы, однако предупредил, что машины будут совершенствоваться, их скорость вырастет, а нагрузки на пилотов возрастут.