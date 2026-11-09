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Боттас не смог выйти на старт из-за заклинившей колесной гайки

Боттас не стартовал на Гран При Сан-Паулу из-за заклинившей гайки, а Перес финишировал 18-м за Cadillac после затяжного пит-стопа и сложной гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.11.2026, 00:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Валттери Боттас не смог стартовать в Гран При Сан-Паулу: перед началом гонки на его машине заклинило колёсную гайку, поэтому команде не удалось заменить шины. Его напарник по Cadillac Серхио Перес провёл гонку в борьбе с соперниками и финишировал впереди Карлоса Сайнса и Рафаэля Камары.

Серхио Перес (18-й): «Гонка получилась очень сложной, а условия на трассе постоянно менялись – то дождь, то сухо. Борьба была плотной, и нам удалось добиться неплохого результата в борьбе с соперниками.

Я хорошо стартовал и смог обогнать Габриэля Бортолето. Затем я боролся с ним и Карлосом, но, к сожалению, возникла заминка на пит-стопе, из-за которой он получился очень долгим.

Судя по всему, это та же проблема, которая помешала нам в Мехико, так что над этим определённо нужно поработать. Необходимо привести в порядок оборудование и наладить все процессы, чтобы увереннее провести оставшуюся часть сезона».

Валттери Боттас (не стартовал): «Очень жаль, что сегодня не удалось выйти на старт. Перед выездом на стартовую решётку мы попытались сменить шины, но не смогли открутить гайки на правом заднем колесе. На данный момент непонятно, в чём конкретно была причина, но мы сделаем выводы, чтобы подобная проблема не повторилась в будущем.

По крайней мере, в квалификации временами удавалось показывать неплохой темп. Теперь мы перегруппируемся перед финальными гонками и постараемся завершить сезон позитивными результатами».

Источник

Валттери Боттас (235)Серхио Перес (271)Cadillac F1 (316)

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