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Боттас назвал ночную поездку через джунгли самым экстремальным испытанием

Валттери Боттас проехал 350 километров на велосипеде от трассы Сепанг до Куала-Лумпура, встретив по пути змей, кобру, питона и стадо коров в джунглях.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2026, 12:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Валттери Боттас выбрал необычный способ добраться с трассы Сепанг в Сингапур, отправившись в путь на велосипеде. Гонщик Cadillac преодолел 350 километров по гравийным, сельским и общественным дорогам, проехав через пригород Куала-Лумпура.

В четверг, отвечая на вопросы прессы, Валттери рассказал, что во время поездки встретил змей, стадо коров и собаку, которая его преследовала.

Валттери Боттас: «Я видел несколько змей, и это меня немного беспокоило, но на самом деле они оказались довольно спокойными и просто занимались своими делами.

Я видел одну кобру и одного питона, который просто пересёк дорогу прямо передо мной. Ещё попадались большие ящерицы, которых можно увидеть и здесь. Одна оказалась прямо на дороге, и мне пришлось перепрыгнуть через неё на велосипеде, поскольку я заметил её буквально в последний момент.

Экстремальнее всего было ехать ночью через джунгли. Вокруг такой шум, что воображение начинает рисовать разные картины, и ты думаешь о том, что там может быть. Кто знает, что там действительно было, но мне оставалось только продолжать ехать вперёд. Ехать ночью с фонарями, вероятно, было самым крутым моментом всей поездки».

Источник

Валттери Боттас (214)Cadillac F1 (272)

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