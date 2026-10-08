Боттас назвал ночную поездку через джунгли самым экстремальным испытанием

Валттери Боттас выбрал необычный способ добраться с трассы Сепанг в Сингапур, отправившись в путь на велосипеде. Гонщик Cadillac преодолел 350 километров по гравийным, сельским и общественным дорогам, проехав через пригород Куала-Лумпура.

В четверг, отвечая на вопросы прессы, Валттери рассказал, что во время поездки встретил змей, стадо коров и собаку, которая его преследовала.

Валттери Боттас: «Я видел несколько змей, и это меня немного беспокоило, но на самом деле они оказались довольно спокойными и просто занимались своими делами.

Я видел одну кобру и одного питона, который просто пересёк дорогу прямо передо мной. Ещё попадались большие ящерицы, которых можно увидеть и здесь. Одна оказалась прямо на дороге, и мне пришлось перепрыгнуть через неё на велосипеде, поскольку я заметил её буквально в последний момент.

Экстремальнее всего было ехать ночью через джунгли. Вокруг такой шум, что воображение начинает рисовать разные картины, и ты думаешь о том, что там может быть. Кто знает, что там действительно было, но мне оставалось только продолжать ехать вперёд. Ехать ночью с фонарями, вероятно, было самым крутым моментом всей поездки».