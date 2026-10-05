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Боттас отправился на велосипеде из Малайзии в Сингапур

Валттери Боттас решил преодолеть 350 км на велосипеде из Малайзии в Сингапур после досрочного схода на Гран-при Бахрейна, проехав 57 км за два часа
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.10.2026, 15:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Обычно гонщики добираются между трассами на бизнес-джетах, а иногда используют автомобили. Валттери Боттас выбрал другой вариант и решил отправиться из Малайзии в Сингапур на велосипеде.

Финскому гонщику Cadillac предстоит преодолеть 350 км. Свой маршрут он начал ещё вчера, сразу после досрочного завершения гонки. Уже на 7-м круге Гран При Бахрейна, проходившего на малайзийском автодроме в Сепанге, машина Боттаса вылетела с трассы и остановилась в гравийной ловушке.

Не откладывая поездку, Валттери сел на велосипед и за 2 часа 8 минут проехал почти 57 км — от аэропорта Куала-Лумпура до Порт-Диксона.

Валттери Боттас на велосипеде
Фото: F1news.ru

Боттас давно занимается велоспортом: он участвовал в международных соревнованиях и ездил на велосипеде на разных континентах. Однако прежде это было связано со спортивными задачами. Теперь же, вероятно, гонщик решил привлечь к себе дополнительное внимание необычным способом, поскольку за рулём Cadillac ему пока не удаётся проявить себя на трассах Формулы 1.

Источник

Валттери Боттас (209)Cadillac F1 (268)

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