Бортолето: «Я уже приготовил место для первого кубка»

Карьеру Габриэля Бортолето ведёт компания Фернандо Алонсо. Сам Алонсо считает бразильца лучшим гонщиком своего поколения, а его титулы в Ф3 и Ф2 подтверждают высокий уровень спортсмена. В интервью Gazzetta dello Sport Бортолето, который выступает в чемпионате за заводскую команду Audi, рассказал о жизни вне трассы и своих привычках.

Вопрос: С прошлого года вы постоянно путешествуете вместе с Формулой 1. Как вам такой образ жизни?

Габриэль Бортолето: Я могу сказать, что и люблю всё это, и одновременно ненавижу? Люблю, потому что работа гонщика Формулы 1 позволяет открывать новые места, посещать замечательные города, путешествовать по всему миру. А ненавижу, потому что не люблю летать, и с каждым годом мои страхи только усиливаются.

Вопрос: Получается, Габриэль Бортолето страдает аэрофобией?

Габриэль Бортолето: Раньше, поднимаясь на борт самолёта, я поудобней устраивался в кресле, пристёгивался ремнями безопасности и моментально засыпал. А теперь, прежде чем расслабиться, жду взлёта, убеждаюсь, что всё в порядке, и что самолёт преодолел зону турбулентности. Уже потом, если всё идёт нормально, могу заснуть или посмотреть какой-нибудь сериал, чтобы скоротать время.

Вопрос: Есть ли у вас любимый телесериал?

Габриэль Бортолето: Таких много, например, сейчас я смотрю «Менталиста» с Саймоном Бейкером. Но я бы сказал, что самый любимый – это «Острые козырьки» – по-моему, он совершенно замечательный.

Вопрос: Что вы обычно берёте с собой на гоночный уик-энд?

Габриэль Бортолето: Что я укладываю в чемодан? Там обязательно должна быть форменная футболка Audi, иначе команда рассердится! (смеётся) Разумеется, я беру с собой ноутбук, на котором играю в компьютерные игры. Как только добираюсь до номера отеля, я сразу всё это настраиваю. Больше всего, конечно, люблю гоночные симуляторы, но не только их…

Вопрос: Вы уже определили место для хранения памятных вещей?

Габриэль Бортолето: Конечно, я всё отвёз в Бразилию, и в доме моего брата уже организовано такое место: там мой первый карт, первый комбинезон, первый шлем и т.д. Каждый раз, когда я туда возвращаюсь, привожу что-то ещё. Что касается первого трофея в Формуле 1, который ещё предстоит завоевать, то я уже приготовил для него место в моей квартире в Монако. Пока оно пустует, но пусть будет…

Вопрос: Каким вы представляете идеальный уик-энд без гонок?

Габриэль Бортолето: Тут долго думать не надо: останусь дома, отосплюсь, съем хороший стейк и буду отдыхать. Вот и всё.

Вопрос: Вы считаете себя немного итальянцем?

Габриэль Бортолето: Я жил в Италии почти семь лет, поэтому отвечу да. Кроме того, именно на итальянских трассах я провёл лучшие в жизни гонки, например в 2024 году в Монце, когда я выступал в Формуле 2. Я стартовал последним, потому что допустил ошибку в квалификации, и мою машину развернуло. Но в гонке я показал очень высокий темп, смог отлично отыграться и победил.

Вопрос: В прошлом году вы впервые стартовали на Гран При Италии за рулём машины Формулы 1. Что вы чувствовали?

Габриэль Бортолето: Монца – особенная трасса, и когда я впервые выступал там в Ф1, то испытывал несколько необычные ощущения: трибуны заполнены болельщиками, которые постоянно что-то скандируют… Помню, на стартовом поле я разговаривал с Маттиа Бинотто, который побывал на многих гонках в Монце. Я даже спросил у него, как он все эти годы справлялся с сильнейшим прессингом? Уверяю вас, атмосферу в Монце нельзя сравнить ни с чем.

Вопрос: В чемпионате выступают и другие молодые гонщики — Кими Антонелли, Оливер Берман, Айзек Хаджар. Как ваше поколение воспринимает Формулу 1?

Габриэль Бортолето: Все мы дебютировали в Формуле 1 в прошлом году, и я бы сказал, что мы отлично справляемся. По-моему, всем нравится, что в чемпионате есть такие гонщики.

Вопрос: О какой мечте вы думаете больше всего?

Габриэль Бортолето: Мечтаю выиграть чемпионат вместе с Audi!