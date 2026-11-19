Перед заключительной серией из трёх гонок команда Audi отстаёт от Haas F1 на три очка в Кубке конструкторов и рассчитывает ликвидировать этот дефицит.

Габриэль Бортолето: «Думаю, у нас есть шанс. До конца сезона три гонки. Трасса в Лас-Вегасе из-за длинной прямой меньше подходит нашей машине, чем остальные, но у нас есть возможность побороться за очки.

Следующие две гонки в Катаре и Абу-Даби пройдут на трассах, которые, вероятно, больше подходят нашей машине. С нетерпением жду этих гонок и постараюсь заработать максимум возможных очков для команды, чтобы сократить отставание. Это очень важно для нас.

Я считаю, что подход, который я использовал в Бразилии в этом году, сработал лучше, чем в прошлом. К тому же за год я многому научился. Я был быстр по ходу всего уик-энда.

Авария в квалификации могла произойти где угодно, на любой трассе в мире, где мы участвуем в гонках. Жаль, что это произошло именно на моей домашней гонке. Просто не повезло. Так совпало».