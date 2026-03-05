Бортолето: «Сейчас я настроен спокойнее, чем год назад»

Сезон 2026 года стал для Габриэля Бортолето вторым в карьере Формулы 1, однако для заводской команды Audi это чемпионат дебютный. Бразильский пилот отмечает, что подход немецкого автопроизводителя к организации работы вызывает у него глубокое уважение.

По словам Габриэля Бортолето, команда Audi ведет масштабную работу, большая часть которой остается незаметной для публики. Новый автомобиль и силовая установка разрабатываются с нуля, и коллектив ежедневно сталкивается с новыми задачами. Пилот подчеркивает, что команда находится в процессе становления, и подход Audi к развитию проекта производит сильное впечатление, несмотря на понимание серьезности предстоящей работы.

Бортолето также отмечает, что команде приходится преодолевать значительные трудности, решая нетривиальные вопросы в различных сферах. Тем не менее, пилот уверен, что движение идет в правильном направлении, и надеется на дальнейший прогресс.

Говоря о собственных ощущениях, Габриэль Бортолето выделяет, что вступает во второй сезон в Формуле 1 с большим спокойствием. Он вспоминает, как год назад испытывал волнение перед дебютом в Австралии, когда всё было в новинку — от общения с прессой до первой тренировки. Сейчас гонщик отмечает, что относится ко всему гораздо спокойнее, но испытывает энтузиазм от участия в проекте Audi и с нетерпением ждет начала работы на трассе.