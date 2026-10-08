Бортолето рассказал о новых продуктах и фирменном мороженом

Гоночный уик-энд в Сингапуре впервые состоится со спринтом в субботу. По мнению гонщика Audi Габриэля Бортолето, такой формат станет дополнительным испытанием для команд, особенно в условиях нового регламента.

Габриэль Бортолето прокомментировал особенности предстоящего этапа:

«Думаю, всем интересно попробовать такой формат в Сингапуре, в том числе и из-за нового регламента. Обычно после первой тренировки остаётся много вещей, которые нужно доработать, особенно в настройках силовой установки, так что этап со спринтом делает ситуацию немного необычной, особенно в этом сезоне. Посмотрим, как всё сложится».

Также Бортолето высказался об обновлениях Audi, впервые представленных командой в Баку. Гонщик отметил, что теперь у команды нет сомнений в эффективности новинок.

«После нескольких гонок можно сказать, что обновления действительно работают и дают именно тот эффект, которого мы ожидали.

Мы и раньше понимали, в каких областях нам не хватает скорости, а в последних гонках машина была довольно эффективной в поворотах. В целом, мы сделали хороший шаг вперёд практически во всех типах поворотов.

После Баку было много сомнений относительно этих новинок, потому что тот уик-энд получился сложным, и было непонятно, действительно ли обновления работают. Теперь мы можем поставить в этом вопросе точку и сказать, что новинки дали ожидаемый эффект и всё работает так, как и должно.

Этап в Баку стал исключением, но и остальные команды тоже прибавили. Сейчас ситуация не такая, какой она была в начале года, когда у нас было небольшое преимущество в поворотах. Но главное, что новинки работают, а борьба в средней группе становится более плотной, как и борьба впереди. Так что будет интересно, и я не жду, что проблемы, которые возникли у нас в Баку, повторятся на этой трассе. По крайней мере, мне так кажется».

Отдельно Габриэль прокомментировал раскраску Audi на этот уик-энд и пригласил журналистов в гостевую зону команды, где можно попробовать его фирменное мороженое.

«Мне очень нравится новая раскраска. И ещё у меня есть своё мороженое – можете попробовать. Его можно найти в гостевой зоне Audi. У меня ванильное с инжиром. Знаю, что многим оно понравилось.

Правда один бразильский журналист, к сожалению, предпочёл мороженое моего напарника, но ничего страшного, я не принимаю это близко к сердцу. В целом оно вполне хорошее.

Так что обязательно попробуйте, если будет возможность. Думаю, получилось очень вкусно. Хотя мне кажется, что здесь мы всё-таки больше думаем о гонках, чем о мороженом».