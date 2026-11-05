Бортолето: Рафаэль по праву заслуживает места в Формуле-1

На пресс-конференции в Сан-Паулу гонщик Audi Габриэль Бортолето выразил радость по поводу дебюта своего соотечественника Рафаэля Камару в Формуле 1. В этот уик-энд Камару выступит за команду Haas.

Габриэль Бортолето: «Дело в том, что я об этом знал заранее, и когда услышал новости, то, конечно, порадовался за Рафу. На этой неделе я уже много раз говорил, что он в полной мере заслуживает места в Формуле 1. Понимаете, мы знакомы, вероятно, лет с восьми, он отличный парень и очень талантливый гонщик.

Рафа выиграл титул в Формуле 3 и, вероятно, станет чемпионом Формулы 2, ведь сейчас именно он лидирует в личном зачёте. Когда у гонщика такой послужной список, то вряд нужно что-то ещё для дебюта в Ф1. Так что я просто желаю ему хорошо выступить в этот уик-энд на домашней трассе.

Разумеется, дебютировать в Гран При – очень непростая задача. К тебе приковано огромное внимание, от тебя многого ждут. А если говорить о Рафе, то он вообще никогда не пилотировал эту машину, поэтому ему надо просто постараться получить удовольствие от работы за рулём. Но я уверен, что он справится. Он всегда очень хорошо адаптировался.

Конечно, я очень за него рад и надеюсь, что мы ещё не раз будем вместе участвовать в пресс-конференциях, потому что это весело! Я не собираюсь ему ничего советовать, он отличный гонщик и знает, что нужно делать. Я лишь сказал ему, чтобы он постарался насладиться этой домашней гонкой.

Говоря о выступлении Audi, Бортолето отметил, что после набранных в Мехико очков команда немного приблизилась к Alpine в Кубке конструкторов. При этом перед гонкой в Сан-Паулу главной задачей остаётся продолжение набора очков.

«Если говорить о нашей команде, то поскольку в Мехико мы заработали очки, то несколько сократили отставание от Alpine в Кубке конструкторов. Разумеется, наша цель – заработать очки и в Сан-Паулу. Но вы же знаете, в Интерлагосе может произойти всё, что угодно. Погода может быть совершенно шальная, но в любом случае перед нами стоит совершенно чёткая цель».