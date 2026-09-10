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Бортолето: Идеальный круг будет непросто проехать

Габриэль Бортолето оценил новую трассу в Мадриде перед первой тренировкой, отметив слепые повороты, перепады высот и сложность идеального круга на Мадринге.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.09.2026, 17:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Габриэль Бортолето высоко оценил работу с новой трассой Мадринга на симуляторе. Бразильский пилот рассчитывает, что реальные заезды в пятницу подарят ещё более сильные впечатления.

Габриэль Бортолето сказал:

«Отличная трасса, и очень сложная. Множество слепых поворотов, подъемов и спусков. Будет интересно наблюдать за тем, как быстро мы адаптируемся, кто какие выберет настройки.

Я настроен оптимистично. Уик-энд обещает быть интересным. На симуляторе пилотировать машину на Мадринге было очень интересно. Надеюсь, в реальности окажется ещё лучше. Мне нравятся трассы такого типа, так что я с нетерпением жду пятницы – и первого выезда на трассу.

Здесь все повороты непростые, особенно пятый и шестой из-за множества поребриков, последующего подъёма, спуска и серии скоростных поворотов. Это она из тех трасс, где вы невольно задерживаете дыхание, так эмоционально она на вас действует. И проехать идеальный круг здесь очень непросто».

Источник

Габриэль Бортолето (154)Audi (335)

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