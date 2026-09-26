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Бортолето получил штраф, Сайнс и Хаджар — предупреждения

Габриэль Бортолето получил 10-секундный штраф на Гран При Азербайджана за обгон под жёлтыми флагами и потерял две позиции в итоговом протоколе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.09.2026, 19:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Азербайджана стюарды изучили несколько эпизодов, связанных с нарушениями гонщиков во время гонки и перед её началом.

Самым серьёзным стало нарушение Габриэля Бортолето на прямом участке между шестым и седьмым поворотами на первом круге после первого рестарта. В тот момент маршалы показывали жёлтые флаги и табличку «Автомобиль безопасности», хотя сам автомобиль безопасности ещё не выехал на трассу. Это также подтвердила команда Бортолето по радио. При этом на руле гонщика отсутствовала индикация об автомобиле безопасности, поэтому пилот Audi решил обогнать Серхио Переса, чтобы сохранить позицию.

Стюарды признали, что в этой ситуации нельзя наказывать гонщика за обгон при нахождении автомобиля безопасности на трассе, поскольку фактически его там не было. Однако они отметили, что обгон произошёл под жёлтыми флагами.

Бортолето объяснил, что воспринял жёлтые флаги как часть сигнала о выезде автомобиля безопасности и решил, что они уже не актуальны, поскольку автомобиля безопасности на трассе не было. Стюардов такое объяснение не убедило, и они назначили гонщику штраф в виде прибавки десяти секунд к итоговому времени. В протоколе Габриэль Бортолето опустился с 13-й на 15-ю позицию.

Карлос Сайнс и Айзек Хаджар получили предупреждения за отработку процедуры старта по пути на стартовую решётку, что нарушало инструкцию директора гонки.

Источник

Red Bull Racing (1056)FIA (568)Карлос Сайнс-младший (370)Williams (616)Audi (348)Габриэль Бортолето (162)Айзек Хаджар (193)

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