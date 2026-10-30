Бортолето рассчитывает заработать несколько очков

Уик-энд в Мехико может стать непростым испытанием для моторов Audi: на такой высоте они ещё не работали. Однако Габриэль Бортолето сохраняет оптимистичный настрой.

Габриэль Бортолето: «С нетерпением жду воскресную гонку! В прошлом году я заработал здесь одно очко, так что для нас это хорошая трасса. Да, на длинных прямых у нас могут быть некоторые проблемы, но мы сделаем всё возможное.

Постараюсь проехать хороший круг в квалификации и поддерживать высокий темп в гонке. Надеюсь, смогу заработать несколько очков.

Я рад за Кими. Его успехи ещё больше мотивируют меня добиться цели. Антонелли – исключительный талант, доказавший своё мастерство как в Формуле 1, так и в молодёжных сериях. Он заслуживает чемпионского титула.

Когда Кими пришел в Формулу 1, он сразу оказался в команде, которая боролась за лидерство. Нам ещё предстоит пройти этот путь вместе с командой. Но я надеюсь однажды побороться за титул за рулём Audi».