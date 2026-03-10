Бортолето: Старт сезона вселяет надежду

Команда Audi успешно стартовала в новом сезоне Формулы 1, заработав два очка по итогам Гран При Австралии. Девятое место в Мельбурне принес бразильский пилот Габриэль Бортолето. Однако коллектив столкнулся и с трудностями: второй гонщик, Нико Хюлкенберг, не смог принять участие в заезде из-за технической неисправности автомобиля.

В преддверии следующего этапа в Китае руководство Audi возлагает надежды на оба болида, рассчитывая вновь побороться за очки уже двумя машинами.

Джонатан Уитли, руководитель коллектива, отметил: «Мы начали сезон, заработав очки в Мельбурне. Отличное достижение всей команды и награда за работу, проделанную зимой на наших базах. В то же время прошедший уик-энд стал суровым напоминанием о том, сколько ещё предстоит сделать. Мы столкнулись с технической проблемой, из-за которой Нико не смог принять участие в гонке. Он наблюдал за выступлением Габриэля из боксов, и это стало ещё одним подтверждением той преданности команде, которую он демонстрирует с того момента, как присоединился к нам.»

Руководитель команды подчеркнул, что коллектив находится только в начале большого пути. По его словам, основной задачей сейчас остается внимательный анализ и постоянный прогресс от этапа к этапу. В Audi уже сформировали четкое понимание достоинств и недостатков текущей техники и определили направления для улучшения с целью сокращения разрыва с лидерами чемпионата.

Говоря о предстоящем этапе в Шанхае, Джонатан Уитли подчеркнул особенности гоночного уик-энда, в котором предусмотрен спринт. Это означает недостаток времени на подготовку, и коллективу предстоит максимально эффективно использовать каждую минуту нахождения на трассе, чтобы учиться работать с машиной нового поколения.

Нико Хюлкенберг выразил настрой на новый этап: «Новый уик-энд, новая гонка. Хорошо, что календарь Формулы 1 настолько плотный, что не приходится долго ждать следующей возможности снова сесть за руль.»

Пилот отметил, что не намерен зацикливаться на неудаче в Мельбурне, а предпочитает сосредоточиться на положительных моментах минувшего этапа. Нико подчеркнул, что обе машины команды демонстрировали конкурентоспособность на протяжении всех сессий, что придаёт уверенности перед выступлением в Китае.

Особое внимание Хюлкенберг уделил отличиям трассы в Шанхае, где длинные прямые будут представлять интерес с точки зрения поведения новых автомобилей. В условиях ограниченного времени на подготовку гонщик считает важным быть готовым к работе с самого начала и постараться закрепиться среди лидеров средней группы.

Габриэль Бортолето также поделился своими впечатлениями от начала сезона: «Начало сезона в Мельбурне получилось для нас очень обнадёживающим. Заработать очки в дебютной гонке – нечто особенное и важный момент для всех, кто так много работал над этим проектом. В то же время мы сохраняем объективность – это была лишь первая из многих гонок, и нам ещё предстоит многому научиться и лучше понять машину.»

Бортолето отметил, что трасса в Шанхае по своим характеристикам напоминает условия зимних тестов в Бахрейне, что позволит использовать накопленный в межсезонье опыт. Пилот подчеркнул, что коллективу предстоит сразу включиться в работу на единственной тренировке, чтобы быть конкурентоспособными в условиях плотной борьбы в средней группе команд.