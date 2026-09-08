Главная Новости Audi Бортолето: на новом автодроме все будут в равных условиях
Новости

Бортолето: на новом автодроме все будут в равных условиях

Audi F1 готовится к Гран При Испании на новом автодроме MadRing в Мадриде: Хюлкенберг и Бортолето рассчитывают завершить европейский этап сезона с очками.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.09.2026, 13:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Заводская команда Audi F1 настраивается на Гран При Испании, который впервые состоится на недавно построенном автодроме MadRing. Коллектив рассчитывает использовать все возможности, которые появятся на новой для всех трассе.

Алан Макниш, гоночный директор: «В Мадриде всех ждут новые испытания, ведь когда мы впервые приезжаем на незнакомую трассу, это всегда добавляет в задачу некий элемент неизвестности. Следовательно, мы должны эффективно провести все тренировки и как можно лучше подготовиться к квалификации и гонке, в полной мере используя информацию, полученную на симуляторе на базе команды.

Это последняя гонка европейской стадии сезона, после чего мы отправимся на выездные этапы, потому хочется завершить эту часть календаря на высокой ноте, в очередной раз выступить уверенно и заработать очки».

Нико Хюлкенберг: «Когда мы приезжаем на совершенно новую трассу, то всегда испытываем особый интерес, ведь пока не начнутся тренировки, никто не знает, чего можно ожидать. В общем, нас ждёт один из тех уик-эндов, когда учиться и адаптироваться надо будет очень быстро.

Несколько предыдущих гонок показали, что мы движемся в верном направлении, и если в самом начале уик-энда нам удастся со всем разобраться, то можно надеяться, что европейскую часть сезона мы завершим хорошим результатом».

Габриэль Бортолето: «Я в предвкушении гонки в Мадриде, к которой готовился на симуляторе, и теперь мне любопытно получить первый опыт на реальной трассе.

Знакомство с новым автодромом – это всегда интересное испытание, потому что все в равных условиях, и в каждый день уик-энда нам предстоит узнавать что-то новое. В плане темпа в Монце мы были на более высоком уровне, чем рассчитывали, и это обнадёживает. Надеюсь, в Мадриде у нас будет возможность показать более высокий результат».

Источник

Нико Хюлкенберг (221)Audi (334)Габриэль Бортолето (153)Алан Макниш (28)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация