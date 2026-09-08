Бортолето: на новом автодроме все будут в равных условиях

Заводская команда Audi F1 настраивается на Гран При Испании, который впервые состоится на недавно построенном автодроме MadRing. Коллектив рассчитывает использовать все возможности, которые появятся на новой для всех трассе.

Алан Макниш, гоночный директор: «В Мадриде всех ждут новые испытания, ведь когда мы впервые приезжаем на незнакомую трассу, это всегда добавляет в задачу некий элемент неизвестности. Следовательно, мы должны эффективно провести все тренировки и как можно лучше подготовиться к квалификации и гонке, в полной мере используя информацию, полученную на симуляторе на базе команды.

Это последняя гонка европейской стадии сезона, после чего мы отправимся на выездные этапы, потому хочется завершить эту часть календаря на высокой ноте, в очередной раз выступить уверенно и заработать очки».

Нико Хюлкенберг: «Когда мы приезжаем на совершенно новую трассу, то всегда испытываем особый интерес, ведь пока не начнутся тренировки, никто не знает, чего можно ожидать. В общем, нас ждёт один из тех уик-эндов, когда учиться и адаптироваться надо будет очень быстро.

Несколько предыдущих гонок показали, что мы движемся в верном направлении, и если в самом начале уик-энда нам удастся со всем разобраться, то можно надеяться, что европейскую часть сезона мы завершим хорошим результатом».

Габриэль Бортолето: «Я в предвкушении гонки в Мадриде, к которой готовился на симуляторе, и теперь мне любопытно получить первый опыт на реальной трассе.

Знакомство с новым автодромом – это всегда интересное испытание, потому что все в равных условиях, и в каждый день уик-энда нам предстоит узнавать что-то новое. В плане темпа в Монце мы были на более высоком уровне, чем рассчитывали, и это обнадёживает. Надеюсь, в Мадриде у нас будет возможность показать более высокий результат».