Бортолето: Камара достоин выступать в Формуле-1

Габриэль Бортолето положительно оценил решение о выступлении Рафаэля Камары за Haas F1 в следующем сезоне. Благодаря этому в Формуле 1 станет больше бразильских гонщиков.

Габриэль Бортолето: «Я знаю Рафу с детства, с тех пор, как нам было по восемь-девять лет. Он очень талантлив. Он стал чемпионом Формулы 3, сейчас сражается за титул в Формуле 2, так что, знаете, он более чем заслуживает места в Формуле 1... Здорово, что на стартовой решетке появится ещё один бразилец.

Надеюсь, что в следующем году мы с ним сможем побороться друг с другом – всегда честно, но с удовольствием. В конце концов, именно для этого мы здесь: чтобы получать удовольствие и добиваться хороших результатов».