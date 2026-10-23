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Бортолето: Камара достоин выступать в Формуле-1

Габриэль Бортолето прокомментировал переход Рафаэля Камары в Haas и появление второго бразильца в Формуле 1, отметив его талант и борьбу за титул в Формуле 2.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2026, 00:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Габриэль Бортолето положительно оценил решение о выступлении Рафаэля Камары за Haas F1 в следующем сезоне. Благодаря этому в Формуле 1 станет больше бразильских гонщиков.

Габриэль Бортолето: «Я знаю Рафу с детства, с тех пор, как нам было по восемь-девять лет. Он очень талантлив. Он стал чемпионом Формулы 3, сейчас сражается за титул в Формуле 2, так что, знаете, он более чем заслуживает места в Формуле 1... Здорово, что на стартовой решетке появится ещё один бразилец.

Надеюсь, что в следующем году мы с ним сможем побороться друг с другом – всегда честно, но с удовольствием. В конце концов, именно для этого мы здесь: чтобы получать удовольствие и добиваться хороших результатов».

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